Trump, China y el lugar de la Argentina: el crudo análisis de Pilar Rahola en A24 sobre el nuevo orden mundial

Rahola se mostró extrañada por la poca importancia que tienen la actualidad internacional en los medios de nuestro país. Sin embargo, tomo el tema de "la motosierra de Milei", para graficar cómo hace en estos momentos política exterior Donald Trump desde la Casa Blanca.

"El basta de Trump es necesario"

Pilar Rahola sostuvo que este nuevo gobierno de Trump supone un corte absoluto con la manera de entender el mundo y de hacer política internacional con relación a los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden. "Por eso Trump llega y da un golpe a la vez y dice basta, y no se equivoca en el basta, veremos cómo se resuelve", apunta.

Rahola hizo una larga referencia a los temas de estricta actualidad en el mundo: el conflicto entre Rusia y Ucrania, el papel pasivo de Europa frente a ese tema y a otros como los migrantes, la preeminencia de China, el poder de Putin en Rusia y la situación de Medio Oriente, Israel y el problema grave para la paz que representa Hamas.

Sobre todos esos temas, para la analista española llega un nuevo tiempo que es el enfoque diferente con Donald Trump en la Casa Blanca otra vez.

Dijo que la gestión internacional del republicano "es un éxito, lo ha hecho de las peores maneras, es la política alfa, es la motosierra, pero está consiguiendo un efecto que los Biden y los Obama no habían conseguido".

Según Rahola: "Trump tiene un excelente equipo en política internacional, excelente, saben lo que hacen. Yo creo que lo que hace es esa política de la provocación, voy a acabar con esta guerra, y todos nos ponemos nerviosos, pero nos ponemos a trabajar".

pilar Rahola en A24.jpg Pilar Rahola en A24 analizó el mundo en este nuevo gobierno de Donald Trump. (Foto: A24 /Captura de TV)

La situacion en Medio Oriente y Ucrania

Se atreve a vaticinar que "el tema palestino se ha acabado, Gaza desaparecido, que se vaya todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Que de golpe tenemos países en el entorno árabe empezando a buscar un plan alternativo, lo cual significa que después de 75 años hay mucha gente o hay muchos países trabajando en una opción de salida".

Entonces unió esa situación con la de Ucrania: "Por tanto, yo no soy crítica. Cuando vi lo de Zelensky, toda mi escuela de monjas se hundió, es decir, esto no son maneras de trabajar, pero después vi la reacción de Zelensky, dije, cuidado, que esto es inteligente" (por Trump)

China y otros actores internacionales

Según dijo Pilar Rahola en "Otra mañana" por A24, hay otros factores y países que también tienen su peso propio en este "nuevo mundo". "Ese es el mundo en el que estamos ahora, con una China que además, quizá no utiliza esas maneras, pero que no ha parado de crecer en su hegemonía. En estos momentos podemos decir con rotundidad que la dictadura de Venezuela se aguanta por Cuba y por China. Y por Irán, desde luego, con toda su relación", dijo la periodista española

"Lo de China es inevitable, es imparable. Pero es inevitable la hegemonía económica, o no, o en todo caso hay que ver cómo se plantea, pero es que está teniendo cada vez más una intervención en la hegemonía política y en la hegemonía geopolítica, geoestratégica, es decir, cuando Trump sale y dice voy a poner aranceles a México, en realidad está pensando en el fentanilo y está pensando en China", dijo

Marcó una diferencia entre las palabras y los hechos. Trump anuncia dureza en sus politicas pero luego consigue cosas como la movilización de tropas de México a la frontera para prevenir la emigración ilegal a los Estados Unidos o la presión sobre los carteles narcos

"Y esto ha sido por Trump. Esto no ha sido por las buenas palabras, ha sido por esa sensación de que América (por EE.UU) ha vuelto, tenemos poder, vamos a actuar con el pode", sostuvo Rahola

Rahola: "¿En qué lugar del mundo queremos estar"

Con esa pregunta, la analista española parece estar del lado de la manera de Donald Trump para"rescatar valores" que parecen perdidos por lo que dejó entrever como un faslso progresismo en las democracias occidentales .

"¿En qué lugar del mundo queremos estar?", se preguntó y dio como respuesta: " A mí, con todos los matices de un Trump que a veces me harta, me cansa, histriónico, exagerado, que incluso te diría que si fuera americana me costaría mucho de votar, sin embargo, en política internacional, está moviendo el tablero para bien. Y que te vuelvo a Europa, y esta especie de falta de brújula, ¿qué estás viendo ahí?

Habló de la situación alemana con la imigración irregular y lo ligo al aumento de la violencia, la votación histórica a la extrema derecha. Se animó a dar una posible solución para el país más desarrollado de Europa: " Lo que ha hecho Alemania es hacer un pacto de Estado para intentar impedir que los dos extremos, especialmente Alternativa por Alemania, que estaba creciendo espectacularmente, no olvidemos que en la Alemania del Este ha sido la primera fuerza, por encima del CDU (los democristianos), por encima del SPD(el socialismo democrático)".

¿Se termina el estado de derecho y los regímenes democráticos?

La preocupación de Rahola por el avance de fuerzas de extram derecha e izquierda en las democracias liberales llevó a que se le preguntara por el futuro de esta forma de organizar la vida en un estado, democrático, libre.

"Europa está en una crisis económica importante y nadie tiene la seguridad de que el Estado de Derecho, las democracias liberales aguanten el Estado de Derecho y eso crea una percepción de miedo en el ciudadano y cuando el ciudadano tiene miedo prefiere la seguridad a la libertad, no lo olvidemos", sentenció Pilar Rahola.

pilar Rahola en una entrevista en A24.jpg

La motosierra de Milei, tomada por Trump

¿El Estado de Derecho les va a aguantar? ¿Aguantará la sanidad? Esto es una pregunta permanente dijo Rahola. Y luego tenemos la falta de identidad. Estados Unidos sabe lo que es, Argentina sabe lo que es, quizás lo sabe Alemania, pero Europa, Europa es Ucrania también. Europa es un continente con una unión europea, que es un club económico, básicamente

Ante las crisis serias económicas y culturales de Europa, Rahola puso un ejemplo para analizar: "De golpe tenemos una Argentina que ha reaccionado y parece que no le va mal en el terreno económico como mínimo y hay un cierto cambio de paradigma".

Sin embargo, marcó que hay contradicciones como estas: "Estamos yendo, es una política trompicones. Ahora probamos de izquierda a la derecha. Es muy raro lo que pasa en la sociedad, no solamente Argentina. Es como que se quejan de un gobierno, en este caso es bien de Argentina, pero se repite, de un gobierno que está buscando de repente hacer cambios y de repente los que se quejan terminan alzando gobiernos que son sumamente más represivos en términos de derechos". Marco entonces la contradicción de apoyar en marchas a causas como la de Hamas en Palestina o de Maduro en Venezuela, en ambos casos se violan sistemáticamente las libertades y derechos humanos.

Es por eso que tomó la "motosierra" de Milei. "A mí me parece que Trump, más que macho alfa, porque podría ser una mujer hacerlo, esta política alfa también es la motosierra de Milley. Es decir, este...de golpe, hemos hecho ese péndulo de una época muy woke, de política, de kirchnerismo en Argentina, todo el fenómeno Obama y el wokeismo que se deriva de ello, que hace por cierto que el Partido Demócrata se descentre, se radicalice y pierda posiciones, todo esto nos ha llevado ahora a un momento alfa de decir, se ha acabado, saco la motosierra, se ha acabado, impongo. Esta cosa fuerte que nos molesta desde la perspectiva de la cortesía, pero que tiene resultados".

Rahola: Tiempo difícil para ser independiente o un progresismo verdadero

La analista lamentí que un país importante como Argentina, que debería liderar o coliderar con Brasil todo el cono sur y quizás el continente, ha estado aliada con el eje bolivariano. Hoy, Colombia, México, Brasil, están más o menos ahí. Y Chile, que nos hace sufrir.

Entonces habló de una doble vara en la moral y las actitudes políticas: "Estas manifestaciones de ayer. En contra de... en la memoria de una dictadura, perfecto. Pero luego te levantan banderitas que están vinculadas a la brutalidad del terrorismo. Y sin entender que si tú quieres defender la causa palestina, tu primer problema es Hamas. Es decir, si alguien secuestra a los palestinos es la brutalidad de la ideología palestina.

En el final de la nota con Antonio Laje por A24 intentó definir las dificultades de este tiempo para una persona con sus pensamientos: "Y entonces yo toda mi vida, que siempre he estado en posiciones progresistas, porque creo en los derechos civiles, creo en el feminismo, creo en la ecología, he ido viendo como las posiciones que tenían la bandera me iban traicionando. Es decir, al final acabas siendo de nadie. Acabas diciendo, bueno, yo soy un libre pensador, que en estos temas compraría este discurso, pero no quiero etiquetas".

Y resumió: "Es el principal problema. Yo cuando te digo, si me tengo que definir, me definiré como librepensadora...

También te diré que ese es un lugar solitario y muy oscuro, porque si no eres de nadie, todos tienen algún motivo para intentar callarte, ¿no? "

"Haganse ustedes los que nos escuchan háganse preguntas y no compren las respuestas fáciles esto es más complejo", dijo en el final de la entrevista.