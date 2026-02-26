La millonaria cifra que habría ganado Zaira Nara en una publicidad y cómo decidió cobrarla
Intrusos sorprendió con una revelación sobre Zaira Nara: una campaña millonaria y un método de cobro que nadie esperaba.
26 feb 2026, 17:49
En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich lanzó una de esas bombas que hacen ruido en el mundo del espectáculo. Con su estilo enigmático, reveló queZaira Nara no solo cobró por una publicidad, sino que eligió una forma de pago tan insólita como llamativa.
"La que cobró 30 mil dólares en colchones para una nueva casa que tiene en Punta del Este e hizo una presencia por 30 mil dólares pero se llevó todo en sommiers fue Zaira Nara", disparó el conductor, dejando a todos boquiabiertos en el estudio.
La escena parece salida de una comedia: mientras otros se conforman con transferencias bancarias o cheques, Zaira decidió que su cachet se transformara en descanso premium. Nada de efectivo, nada de números fríos: colchones y sommiers para equipar su nueva residencia esteña.
El dato, contado con picardía por Lussich, mezcla glamour con humor y confirma que en el mundo de las celebridades todo es posible. Al fin y al cabo, ¿qué mejor inversión que asegurarse dulces sueños en Punta del Este?
Quién es la influencer internacional que habría conquistado al ex de Zaira Nara, Jakob Von Plessen
Marcia Frisciotti utilizó sus redes sociales para compartir detalles sobre quién sería la nueva pareja de Jakob Von Plessen, expareja y padre de los hijos de Zaira Nara.
De acuerdo con lo que contó Pochi en sus historias de Instagram: "Jakob, ex de Zaira Nara, con sus hijos y una chica, muy mona y canchera, le hablaba en inglés, embarcando en Aeroparque". Luego lanzó la duda: "¿Amiga, familiar o novia?".
Instantes después, la comunicadora mostró el perfil de una influencer llamada Lauren Sophie Messack y escribió: "Esta es la chica con la que estaba Jakob, ex de Zaira".
Sin embargo, decidió ampliar la información. En otra publicación señaló: "Lo que veo por sus redes es que no hace mucho estaba en pareja con otro hombre, que hasta enero le daba likes y le comentaba...".