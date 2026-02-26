La millonaria cifra que habría ganado Zaira Nara en una publicidad y cómo decidió cobrarla

Embed

Quién es la influencer internacional que habría conquistado al ex de Zaira Nara, Jakob Von Plessen

Marcia Frisciotti utilizó sus redes sociales para compartir detalles sobre quién sería la nueva pareja de Jakob Von Plessen, expareja y padre de los hijos de Zaira Nara.

De acuerdo con lo que contó Pochi en sus historias de Instagram: "Jakob, ex de Zaira Nara, con sus hijos y una chica, muy mona y canchera, le hablaba en inglés, embarcando en Aeroparque". Luego lanzó la duda: "¿Amiga, familiar o novia?".

Instantes después, la comunicadora mostró el perfil de una influencer llamada Lauren Sophie Messack y escribió: "Esta es la chica con la que estaba Jakob, ex de Zaira".

Sin embargo, decidió ampliar la información. En otra publicación señaló: "Lo que veo por sus redes es que no hace mucho estaba en pareja con otro hombre, que hasta enero le daba likes y le comentaba...".

jakob von plessen gossipeame 2