Mundo
Estados Unidos
Buque
CRISIS EN VENEZUELA

Estados Unidos incautó otro buque y ya son tres los petroleros vinculados a Venezuela confiscados

El operativo se realizó durante la madrugada en el mar Caribe y fue ejecutado por fuerzas navales estadounidenses en el marco de la Operación Lanza del Sur.

Estados Unidos incautó otro buque y ya son tres los petroleros vinculados a Venezuela confiscados

Estados Unidos confiscó durante la madrugada el buque cisterna Olina, el tercero incautado en esta semana como parte de operativos contra embarcaciones ligadas a operaciones petroleras con Venezuela. La acción se desarrolló en el mar Caribe y fue ejecutada por infantes de marina y personal naval de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, que contó con apoyo logístico desplegado desde el USS Gerald R. Ford.

La incautación se inscribe en los lineamientos de la Operación Lanza del Sur, impulsada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos para frenar actividades consideradas ilícitas y reforzar la seguridad regional en el hemisferio occidental. En el operativo participaron además el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, que integran el Grupo Anfibio Listo de la Armada estadounidense. El abordaje se realizó sin incidentes, según informaron voceros de la misión.

“Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: ‘No hay refugio seguro para los criminales’”, advirtieron las autoridades a cargo de la operación.

La incautación de los dos primeros buques

El antecedente inmediato se registró el miércoles pasado, cuando Estados Unidos incautó otros dos petroleros que intentaron eludir el bloqueo naval aplicado a embarcaciones vinculadas a Venezuela. Las operaciones se desarrollaron de manera coordinada en el Atlántico Norte y el Caribe.

Uno de los buques fue el Bella 1, de bandera rusa, interceptado tras una persecución de dos semanas mientras navegaba con destino a Rusia. El otro fue el M/T Sophia, capturado sin incidentes en aguas caribeñas.

El Comando Europeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmó que la incautación del Bella 1 se concretó luego de reiterados intentos de abordaje por parte de la Guardia Costera, hasta que la tripulación cedió sin ofrecer resistencia.

El operativo contó con coordinación entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La maniobra se llevó a cabo con buques militares rusos en las inmediaciones, aunque sin que se registraran situaciones de hostilidad.

El petrolero Bella 1, actualmente denominado Marinera, se transformó en un objetivo prioritario tras el endurecimiento de las sanciones contra Venezuela dispuesto por la administración de Donald Trump. El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó que brindó apoyo operativo y facilitó instalaciones en la zona marítima que conecta al Reino Unido con Islandia y Groenlandia.

En el caso del M/T Sophia, la Guardia Costera estadounidense lo identificó como parte de la llamada “flota oscura”, integrada por naves que operan sin bandera y realizan actividades ilícitas en aguas internacionales. El Comando Sur informó a través de la red social X que el buque fue interceptado en el Caribe y es escoltado hacia territorio estadounidense como parte de la Operación Southern Spear.

Según datos oficiales, el bloqueo naval provocó que al menos 16 petroleros sancionados intentaran evadir los controles, mediante tácticas como el apagado de sistemas de transmisión, el cambio de identidad de las naves o la alteración de rutas de navegación.

