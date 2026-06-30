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Videos: violentos incidentes en Países Bajos tras la histórica clasificación de Marruecos a octavos

Los festejos por el triunfo marroquí terminaron con enfrentamientos en La Haya y un importante operativo policial. En Marruecos, en cambio, la clasificación se celebró con una multitudinaria fiesta en las calles.

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Violentos incidentes en Países Bajos tras la histórica clasificación de Marruecos a los octavos del Mundial 2026

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En Países Bajos, donde reside una numerosa comunidad de origen marroquí, miles de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo de los Leones del Atlas. El foco principal de los disturbios se registró en el barrio de Schilderswijk, en La Haya, donde los festejos terminaron en enfrentamientos.

De acuerdo con el diario neerlandés De Telegraaf, la Policía intervino en distintos puntos del país, aunque el operativo de mayor magnitud se concentró en La Haya. Allí, agentes antidisturbios utilizaron camiones hidrantes para dispersar a los grupos involucrados y evitar nuevos enfrentamientos entre simpatizantes de ambas selecciones.

Los incidentes comenzaron después de que Marruecos sellara su clasificación en la definición por penales, en el partido disputado en el estadio de Monterrey. La euforia fue creciendo con el correr de los minutos hasta que la situación terminó desbordándose.

Una fiesta multitudinaria en Marruecos

En Marruecos, en cambio, el clima fue completamente distinto. En Rabat, la capital del país, cientos de personas coparon las calles con banderas, bocinazos, cánticos y vuvuzelas para celebrar el pase a los octavos de final.

Pese a la diferencia horaria con México y a que muchos debían retomar sus actividades pocas horas después, los hinchas permanecieron festejando durante gran parte de la madrugada.

"¡Ahora no me importa irme a trabajar!", expresó un simpatizante marroquí en declaraciones recogidas por la agencia EFE, mientras las calles se llenaban con el tradicional canto de "Dima Maghrib" ("Siempre Marruecos").

Con este triunfo, Marruecos buscará repetir o incluso superar la histórica actuación lograda en el Mundial de Qatar 2022, cuando se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

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