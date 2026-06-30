Tras su salida de Gran Hermano, así fue el reencuentro de Nenu López con Zunino: el video

Cabe señalar que Franco Zunino había abandonado la competencia el pasado 15 de junio, luego de perder también un mano a mano frente a Campanita. Antes de cruzar la puerta de salida, le había asegurado a Nenu López que la esperaría afuera para continuar apostando por la relación que habían construido dentro de la casa más famosa del país. Con su presencia en el estudio durante la gala de eliminación, terminó cumpliendo aquella promesa.

El influencer acompañó el programa en vivo y estuvo presente para recibir a la participante apenas finalizó la emisión, una señal que dejó en claro que el vínculo entre ambos permanece intacto pese al tiempo que estuvieron separados por la competencia.

Vale recordar que antes de ingresar a Gran Hermano, Zunino mantenía una relación sentimental con Micaela, noviazgo que decidió dar por terminado. Ya dentro del reality también protagonizó un breve acercamiento con Luana Fernández, aunque con el correr de las semanas terminó inclinándose por la historia que construyó junto a Nenu López, con quien ahora volvió a encontrarse tras el final de su participación en el programa.

Cómo nació el romance de Nenu López y Franco Zunino en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

El romance entre Nenu López y Franco Zunino nació dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada a partir de una secuencia que rápidamente captó la atención de las cámaras y del público. El primer acercamiento fuerte se produjo en un momento íntimo, después de ducharse juntos, cuando la tensión entre ambos terminó en un beso que marcó el inicio visible de la relación.

Desde entonces, el vínculo fue creciendo entre intentos de discreción y escenas cada vez más evidentes. Aunque al principio procuraron ocultar sus besos y gestos de complicidad, la química entre ellos terminó por hacerse notoria para sus compañeros y para la audiencia del reality. En distintas situaciones dentro de la casa, como conversaciones en la fiesta o momentos compartidos en la habitación, ambos dejaron en claro que había algo más que simple amistad.

Con el paso de los días, el romance dejó de ser un rumor y pasó a ser un tema central del programa. Franco terminó blanqueando la relación en vivo, mientras Nenu también confirmó el vínculo, aunque atravesó un momento incómodo por un percance dental que la obligó a interrumpir la charla. La confirmación pública terminó de instalar la historia como una de las más comentadas de la edición.

Fuera de la pareja, el vínculo también generó reacciones en la casa, con celos, chicanas y comentarios sobre el pasado sentimental de Franco, lo que sumó tensión al clima del reality. Tras la eliminación de Nenu, el reencuentro con Zunino fuera de la casa dejó abierta la expectativa sobre la continuidad del romance en la vida real.