Ya es oficial: el Gobierno retendrá los sueldos de todas las personas

La medida se activa cuando el contribuyente acumula una deuda tributaria y no responde a las notificaciones enviadas por la agencia. El procedimiento incluye, entre otros pasos, el envío de un Aviso Final de Intención de Embargo, documento que informa formalmente que el organismo se dispone a tomar medidas más severas si no recibe respuesta dentro del plazo establecido.

Ese aviso otorga al contribuyente el derecho a solicitar una audiencia o presentar objeciones. Si no se ejerce ese derecho en tiempo y forma, el IRS puede proceder con el embargo.

Un proceso previo que muchos subestiman

Contrario a la creencia popular, el embargo no ocurre de un día para otro. Antes de llegar a esa instancia, el IRS suele enviar recordatorios, cartas de advertencia y notificaciones formales detallando el monto adeudado y las posibles consecuencias de no regularizar la situación.

Ignorar esos avisos es el principal factor que acelera el proceso hacia el embargo. Cada carta no respondida reduce el margen de maniobra del contribuyente y acerca la posibilidad de una retención directa sobre el salario.

Cuando finalmente se activa la medida, el procedimiento es claro:

El empleador recibe una orden formal de embargo.

Se calcula la parte del salario que puede ser retenida legalmente.

El descuento se aplica automáticamente en cada período de pago.

A partir de ese momento, el trabajador comienza a ver reflejada la retención en sus ingresos habituales.

¿Cuánto puede retener el IRS?

El monto que puede ser retenido no es arbitrario. Existen tablas y criterios específicos que determinan qué parte del salario está protegida y cuál puede ser aplicada al pago de la deuda.

A diferencia de otros tipos de embargos judiciales, donde suele fijarse un porcentaje determinado, el IRS utiliza un cálculo basado en el nivel de ingresos, el estado civil y las exenciones declaradas por el contribuyente.

En términos generales, solo se protege una porción básica destinada a cubrir gastos esenciales, y el resto puede quedar sujeto a retención. Esto significa que, en muchos casos, la parte embargada puede ser considerable, especialmente si el trabajador no completa correctamente la documentación requerida.

El trámite clave que puede reducir el impacto

Uno de los aspectos menos conocidos del embargo salarial es la importancia de la Declaración de Exenciones y Estado Civil.

Cuando el empleador recibe la orden de embargo, debe entregar al trabajador este formulario. El documento permite establecer cuántas exenciones pueden aplicarse para determinar el monto protegido del salario.

El plazo para completarlo es extremadamente breve: apenas tres días.

Si el trabajador no devuelve el formulario dentro de ese período, el cálculo se realiza bajo una condición estándar menos favorable. En la práctica, esto puede traducirse en una retención mayor en cada cheque de pago.

Este detalle, que a menudo pasa desapercibido, puede tener un impacto significativo en el ingreso mensual disponible. Completar correctamente el formulario dentro del plazo puede reducir el monto retenido y aliviar parcialmente la presión financiera.

No solo el salario: otras facultades del IRS

El embargo salarial no es la única herramienta con la que cuenta el organismo. La legislación federal también autoriza al IRS a intervenir otros activos del contribuyente.

Entre las medidas posibles se incluyen:

Embargo de cuentas bancarias.

Retención de reembolsos fiscales futuros.

Incautación de bienes en casos extremos.

En el caso de las cuentas bancarias, el procedimiento puede implicar el congelamiento temporal de los fondos disponibles, lo que genera un impacto inmediato en la capacidad de afrontar gastos corrientes.

Si bien la incautación de bienes es menos frecuente y suele reservarse para situaciones graves o prolongadas, la facultad existe y forma parte del arsenal legal de la agencia.

¿El embargo es definitivo?

Aunque la activación del embargo puede generar la sensación de que ya no hay salida, lo cierto es que existen alternativas para detener o evitar la medida.

Entre las principales opciones se encuentran:

Pago total de la deuda

La forma más directa de levantar el embargo es cancelar la totalidad del monto adeudado, incluyendo intereses y posibles penalidades. Una vez saldada la obligación, el IRS debe notificar al empleador para que suspenda la retención.

Plan de pagos aprobado

El contribuyente puede solicitar un acuerdo de pagos en cuotas. Si el IRS aprueba el plan y se cumplen las condiciones establecidas, el embargo puede suspenderse.

En muchos casos, negociar un plan de pagos resulta más accesible que afrontar descuentos automáticos que pueden ser más elevados y prolongados.

Demostración de dificultad financiera

Otra alternativa es acreditar una situación de dificultad económica significativa. Si el contribuyente demuestra que la retención compromete la cobertura de gastos básicos como vivienda, alimentación o atención médica, el IRS puede clasificar la cuenta como “currently not collectible” (actualmente no cobrable).

En esa categoría, la agencia suspende temporalmente las acciones de cobro, aunque la deuda no desaparece.

La importancia de actuar a tiempo

Especialistas en materia tributaria coinciden en que el mayor error es ignorar las comunicaciones oficiales. Cada aviso del IRS incluye información sobre derechos, plazos y opciones disponibles.

Contactar al organismo lo antes posible es clave para evitar que la situación escale hacia un embargo. Abrir un canal de comunicación permite explorar alternativas, negociar montos y establecer planes de pago realistas.

En cambio, la falta de respuesta suele interpretarse como desinterés o negativa a colaborar, lo que acelera las acciones de cobro.

Impacto en la vida cotidiana

El embargo salarial no solo afecta el bolsillo. También puede generar estrés, incertidumbre y dificultades para cumplir con obligaciones financieras como alquiler, hipoteca o servicios básicos.

Al tratarse de una retención continua, el trabajador puede ver reducido su ingreso durante meses o incluso años, dependiendo del monto adeudado.

Para quienes viven al día, esta reducción puede alterar por completo la planificación financiera familiar.

Derechos del contribuyente

Pese a la firmeza de la medida, los contribuyentes conservan derechos durante todo el proceso. Entre ellos:

Recibir notificaciones claras y por escrito.

Solicitar una audiencia antes de que se active el embargo.

Apelar determinadas decisiones.

Proponer alternativas de pago.

Conocer estos derechos permite tomar decisiones informadas y evitar sorpresas.

Un llamado a la prevención

El embargo de salario por parte del IRS no es una sanción inmediata ni arbitraria, pero sí puede convertirse en una realidad si no se atienden los avisos oficiales.

La prevención y la acción temprana son las herramientas más efectivas para evitar que una deuda tributaria termine afectando cada cheque de pago. Buscar asesoramiento profesional, revisar las notificaciones y responder dentro de los plazos establecidos puede marcar una diferencia sustancial.

En definitiva, aunque el wage garnishment representa una de las medidas más severas de cobro, no es irreversible ni inapelable. El diálogo con la agencia, la negociación y el cumplimiento de acuerdos son caminos posibles para recuperar la estabilidad financiera y evitar que la deuda fiscal se transforme en una carga prolongada.