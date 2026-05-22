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Gran Hermano: se filtró información del repechaje y estallaron las especulaciones en la casa

La casa de Gran Hermano se reconfiguró con el repechaje, pero un dato del exterior podría cambiarlo todo.

22 may 2026, 17:28
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Gran Hermano: se filtró información del repechaje y estallaron las especulaciones en la casa

En las últimas horas se confirmó que Manu, Titi y Juanicar ya tienen información del exterior: saben que en el repechaje de Gran Hermano ingresaron dos participantes por votación del público y otros dos mediante el Golden Ticket. Un dato que, en teoría, ninguno de los "originales" debería conocer.

Pero la filtración no quedó ahí. Catalina "Titi" Tcherkaski reveló que fue la propia Lola Poggio quien le contó cómo volvió a la casa. "Lola me dijo ayer que la gente la votó para entrar, que la gente sabe la campaña que hizo y por lo que volvió", comentó Titi, dejando en evidencia que al menos una de las jugadoras que reingresó habría compartido información que el programa prohíbe expresamente revelar.

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La situación generó un clima de desconfianza y especulación entre los participantes. Y con Brian Sarmiento ya en la mira de la producción por un episodio similar, el antecedente está fresco. Habrá que esperar para ver si el Big decide intervenir y si estas filtraciones tienen consecuencias concretas en el juego.

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¿Cuál es la nueva estrategia de Brian Sarmiento en Gran Hermano?

Recién llegado con su Golden Ticket a Gran Hermano, Brian Sarmiento no perdió tiempo y en una charla en la habitación con Charlotte Caniggia y Steffany Pereira expuso su plan con una claridad que pocos se animan a tener tan pronto. Antes de ir al fondo, le tiró data a Steffany sobre lo que se cocina entre los "originales": le contó que Titi y su grupo decidieron ignorarla adrede para que no gane visibilidad. "Están diciendo que no te den bola para que vos no te eleves como jugadora", le explicó. Steffany lo tomó con calma: "Yo no los necesito para tener cámara".

A partir de ahí, Brian fue directo al hueso. El plan es operar desde afuera, proteger a sus aliadas y dejar que el conflicto explote entre los propios originales. "Lo que yo quiero es que se eleven ellos, y que el versus se arme entre Juanicar, Eduardo y Cinzia. El objetivo que yo tengo es que se vaya Edu, porque es la mano derecha de Emanuel. Yo quiero que Emanuel se vaya y quiero que quede solo", resumió sin rodeos.

Cuando Charlotte le preguntó si ya tenía equipo definido, Brian la señaló a ella y a Steffany sin dudar. La respuesta de Caniggia fue inmediata y apuntó directo contra Titi: "Se cree dueña de la casa, hay que rajarla, yo me encargo de limpiarla. Es muy mandona, no me gusta ella, no me la banco".

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