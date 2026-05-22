Gran Hermano: se filtró información del repechaje y estallaron las especulaciones en la casa

A partir de ahí, Brian fue directo al hueso. El plan es operar desde afuera, proteger a sus aliadas y dejar que el conflicto explote entre los propios originales. "Lo que yo quiero es que se eleven ellos, y que el versus se arme entre Juanicar, Eduardo y Cinzia. El objetivo que yo tengo es que se vaya Edu, porque es la mano derecha de Emanuel. Yo quiero que Emanuel se vaya y quiero que quede solo", resumió sin rodeos.

Cuando Charlotte le preguntó si ya tenía equipo definido, Brian la señaló a ella y a Steffany sin dudar. La respuesta de Caniggia fue inmediata y apuntó directo contra Titi: "Se cree dueña de la casa, hay que rajarla, yo me encargo de limpiarla. Es muy mandona, no me gusta ella, no me la banco".