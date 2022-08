Cuál fue el ataque de trans-odio que generó el chape entre Lali Espósito y Santi Maratea en el escenario

Las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales. En ellas se los ve en el momento del beso y luego cuando juntos saltan antes los miles de fans.

Lali Esposito y Santi Maratea beso historia Instagram.png

Lali Espósito y Santi Maratea: por qué se dieron un beso en pleno recital

Una de las últimas misiones que lleva adelante el influencer Santi Maratea es el recaudar dinero para el Hotel Gondolín, en el barrio de Villa Crespo. El 5 de junio pasado el hotel recibió un ataque de trans-odio: sufrió un incendio en una de sus habitaciones que da a la calle y terminó con daños en las paredes, el piso, las cortinas y el colchón. En ese momento la habitación, en donde vivía Zoe López García, presidenta de la Asociación Civil del hotel, estaba vacía.

El Hotel Gondolín aloja a unas 50 personas travestis y trans en situación de vulnerabilidad desde hace 15 años. "Las compañeras travesti y trans del 'Hotel Gondolin' sufrieron un atentado contra sus vidas, un episodio de ataque transodiante como se vienen implementando de manera creciente últimamente. #NiUnaMenos", tras el hecho Geraldine, una de las habitantes del hotel en su cuenta de Twitter.

Hotel Gondolin ataque habitación incendiada.png

Según los cálculos del influencer Maratea se necesitaban 28 millones de pesos para hacer los arreglos en el Hotel Gondolín. Cuando faltaban 8 incentivó a sus seguidores a colaborar. “¿Cómo vamos a conseguir los 8 millones que faltan? Chapándose a Lali”, anunció el influencer en una de sus historias de Instagram. Y contó: “Hablé con ella y dijimos lo siguiente: ‘si, con tu fandom que son millones y millones, juntamos lo que falta, el 27 de agosto voy a su show y nos comemos la boca”.

“Estuve recién hablando con Santi Maratea que me cuenta que faltan 8.5 millones, los cuales se necesitan para la reconstrucción del Hotel Gondolín. ¡Hermosa colecta! La primera opción que pensamos es que un millón de personas aporten 8.50 pesos y la segunda es que 85 mil personas aporten 100 pesos”, dijo Lali semanas atrás. Y este fin de semana cumplieron.

Las reacciones frente al ataque al Hotel Gondolín

Hace cerca de tres meses, cuando trascendieron las noticias sobre lo sucedido en ese espacio que alberga a personas de uno de los colectivos con mayores dificultades de inserción social las repercusiones fueron varias. "El mayor de los repudios", dijo la diputada nacional Myriam Bregman, tras conocer los hechos.

Por su parte, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, también se pronunció redes sociales: "Repudiamos enérgicamente el ataque al Gondolín, histórico hogar de travestis y trans en Villa Crespo, CABA. Estamos en contacto con lxs damnificadxs y ofrecimos nuestro acompañamiento. Instamos al Poder Judicial a actuar de manera diligente y con perspectiva de diversidad".

"Esto es un atentado”, denunció por entonces López García, en cuya habitación se dieron los hechos.

El proyecto del Hotel Gondolín

En el tercer piso del histórico hotel de la calle Aráoz funciona la Cooperativa Empoderamiento Travesti Trans, que cuenta con apoyo del Programa Producir del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación desde noviembre de 2021. Con esos recursos acompañan el emprendimiento textil que llevan adelante.

La iniciativa empezó durante la pandemia y cuenta con unas diez personas que estaban en situación de prostitución. Todas vivían en el histórico hotel que aloja a personas travestis y trans que llegan allí desde distintos puntos del país, muchas veces para escapar de la discriminación que sufren en sus lugares de origen.

Una habitación pequeña del tercer piso se convirtió en el espacio donde se dictan talleres gratuitos a cargo de organizaciones o docentes que se acercaron al hotel. Allí pusieron las máquinas de coser que recibieron de donaciones y los tablones con caballetes en donde diseñan las prendas.

Hotel Gondolin ataque fachada.png

Cómo se conocieron en persona Lali Espósito y Santi Maratea

En abril de este año Santi Maratea había terminado una campaña de Emmita, la bebé para la que recaudó fondos con el objetivos de comprar un medicamento muy caro. Por esos días contó la forma en que conoció a la cantante y actriz. Sucedió en Miami, el lugar donde ella había grabado la serie Sky Rojo.

El influencer recordó que estaba conversando con una chica en esa ciudad de los Estados Unidos. "Nos ponemos a hablar de Lali Espósito y yo jodiendo le digo 'yo tengo una historia con Lali pero ella no tiene una historia conmigo. Yo y Lali conectamos pero ella no lo sabe, no me registra'".

Entonces escuchó un saludo. "'Hola, Santi'. Giro así: Lali apareció de la nada", dijo en uno de sus videos en redes. Y siguió: "Nos ponemos a charlar, 'qué hacés acá, dónde estás parando'. Y me dice '¿Estás para una birra?'. Nos paramos, caminamos, nos sentamos en el bar los tres y nos tomamos una birra", contó asombrado por lo que había vivido.

Los últimos shows de Lali Espósito empezaron a llamarse "Chape Tour" desde que la actriz y cantante se besa con alguno de sus invitados frente al público en algún momento de la noche. El último fin de semana sucedió con la cantante Cazzu. En shows previos lo había hecho con Nati Jota y la China Suárez.