Contundente: el descargo del jugador de San Lorenzo que erró un insólito penal

Sin embargo, Francisco Fydriszewski desaprovechó esa oportunidad, la picó, le sirvió la pelota al arquero Franco Petroli y la jugada se convirtió en la más polémica del fin de semana: a San Lorenzo no le sobra nada y está a 8 puntos del descenso.

“Quiero pedir disculpas a los hinchas de San Lorenzo y a todos mis compañeros. Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo”, expresó en sus redes.

"Trabajaré el doble para revertir la situación. ¡Vamos Ciclón!”, cerró en el descargo que escribió a través de sus historias de Instagram.

La página partidaria Vamos Ciclón informó también que el delantero tuvo un cruce con dos compañeros en el vestuario tras el partido. Chila Gómez y Jhohan Romaña alzaron la voz y le recriminaron al futbolista la tremenda irresponsabilidad.

Leandro Romagnoli, DT del Ciclón, se mostró muy enojado en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Jugué 20 años, a veces está designado algún jugador. Lo venía pateando Legui (Leguizamón) o Iker. A veces dentro del campo lo deciden los jugadores quién patea. Decidieron que patee el Polaco (Fydriszewski). Después uno no está en la cabeza del jugador a ver qué va a hacer o no. Si sabía que la iba a picar me metía adentro de la cancha para que no la picara. Uno no sabe lo que pasa por la cabeza del jugador”, explicó.

“¿Cómo me voy? Me voy re caliente. Un partido que no tiene mucho análisis porque nos encontramos con un penal a lo último”, cerró.