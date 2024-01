Jorge Almirón ninguneó al astrólogo de Boca y recibió una dura respuesta

image.png

Esta situación generó gran revuelo, y Armas no se mantuvo al margen. En su cuenta de Twitter, dio like a varios mensajes relacionados con las declaraciones de Almirón, afirmó estar en el estadio del equipo chileno y llamó la atención un particular posteo que tiene el 'me gusta' del astrólogo: "@MykeRincon escribió: 'Un verdadero hijo de p... es Jorge Almirón. Hijo de p...'".

astrologobocalike.jpg

Aunque este gesto podría interpretarse como un error, el astrólogo nunca eliminó el mensaje y aún está presente en su perfil. A pesar de este tuit controvertido, Armas se ha convertido en un ferviente seguidor y astrólogo del Colo-Colo, siguiendo a quien considera su amigo, Jorge Almirón, según sus publicaciones en Twitter.

Qué dijo Jorge Almirón sobre el astrólogo de Boca

“No tengo nada que esconder. Es un tema delicado. A este señor (Armas) cuando llego a Boca me lo sugiere un directivo. Hubo una cuestión de energía, yo lo llamo por cábala, porque somos muy cabuleros. Hicimos un zoom y me sacó una foto que se hizo bastante viral”, comentó Almirón al ser cuestionado sobre si el astrólogo trabajaba para él y si recibía un salario por ello.

Para aclarar la naturaleza de su relación con el llamado "Astrólogo de Boca", el entrenador afirmó: “No tengo ninguna relación directa con esa persona, no lo conozco. Solamente fue una comunicación telefónica”.

“La foto trascendió y se empezó a hablar mucho del astrólogo que hacía ganar partidos y yo me apoyaba en él. Yo tengo que dedicarme a entrenar, más en estos clubes donde hay muchísima información falsa. No me corresponde salir a aclarar ni lo tomo como algo importante”, concluyó.