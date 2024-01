La dura crítica del presidente del PSG contra Lionel Messi: "No está..."

Al-Khelaïfi añadió: "No es un mal chico, pero eso no me gusta. Es algo que vale para todos: hablamos de un lugar cuando estamos ahí, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo”.

No obstante, Al-Khelaïfi reconoció que Messi "es el mejor jugador de la historia" y entendió que para el argentino "no fue fácil llegar después de tantos años en el Barcelona".

“En el Barcelona se hacía todo por él. El club, la dirección, el entrenador, los jugadores... Todo era para Messi. Acá no es lo mismo: había otros jugadores como Kylian Mbappé y Neymar”, explicó.

El dirigente qatarí también abordó la nueva etapa que está viviendo el equipo tras las salidas de grandes figuras, incluyendo a Messi y al brasileño Neymar: “No necesitamos estrellas. Hoy la estrella es el Paris Saint-Germain”.

“Necesitamos jugadores que respeten la camiseta, que respeten al club y que den todo por la camiseta del Paris Saint-Germain”, concluyó el presidente del conjunto parisino.