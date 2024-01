Lionel Messi despidió a Franz Beckenbauer con un mensaje en sus redes sociales

messi_beckenbauer2.jpg

Conmoción: murió Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán

Luto en el fútbol. Este lunes, la Federación Alemana de Fútbol anunció el fallecimiento de Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol mundial y reconocido como uno de los mejores defensores centrales de todos los tiempos. A los 78 años, el exfutbolista deja un vacío en el corazón del fútbol alemán.

"El Kaiser", este importante personaje se convirtió en un símbolo del fútbol alemán, destacándose tanto como futbolista y como entrenador a nivel internacional. En 1974, logró la hazaña de ganar la Copa del Mundo como jugador, y en 1990, desempeñó el papel de entrenador en el equipo que frustró las aspiraciones de la Selección Argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo y Diego Armando Maradona en el Mundial de Italia. Su exitosa carrera también incluyó la conquista de una Eurocopa en 1972 y tres Copas de Europa consecutivas de 1974 a 1977. Además, el exdefensor fue galardonado con dos prestigiosos Balones de Oro, obtenidos en 1972 y 1976.

Desde abril del año pasado, Franz Beckenbauer, quien ostentaba el cargo de presidente honorario del Bayern Múnich, se mantenía apartado de la esfera pública debido al deterioro de su salud. El periódico alemán Der Spiegel generó preocupación a finales de diciembre al afirmar que cualquier experiencia emocional intensa podría representar un grave riesgo para la salud del Kaiser. Según el medio, Beckenbauer experimentaba un "deterioro significativo" que afectaba tanto su capacidad de juicio como su memoria.

En un comunicado emitido poco después del fallecimiento de Pelé a finales de 2022, Beckenbauer expresó: "Me habría gustado viajar, pero mi salud no me permite realizar desplazamientos prolongados". En meses anteriores, el exfutbolista admitió públicamente haber perdido la visión en su ojo derecho y reveló que los médicos le aconsejaron evitar viajes largos debido a sus problemas cardíacos.

Recientemente, su hermano Walter había advertido sobre el estado de salud del exfutbolista, describiendo un constante deterioro en su bienestar: "Si dijera que ahora está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante".