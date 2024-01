image.png

Messi, ¡The Best!

El astro rosarino fue reconocido por la FIFA como el mejor jugador del mundo. Messi superó en el podio a Erling Haaland y Kylian Mbappé y se quedó con el galardón al mejor del mundo por tercera vez

El mejor hincha es argentino:Hugo Daniel Iñíguez ganó el premio The Best

Hugo Daniel Iñíguez fue reconocido por la FIFA como el mejor hincha del mundo, gracias a la imagen viral en la que aparece dándole la mamadera durante un partido de Colón de Santa Fe.

Guilherme Madruga ganó el Premio Puskas al mejor gol

Guilherme Madruga se llevó el Premio Puskas al mejor gol del año gracias a su impresionante chilena desde fuera del área mientras jugaba para el Botafogo SP.

La Selección de Brasil ganó el premio Fair Play

En reconocimiento a su dedicación en la lucha contra el racismo, especialmente después de las denuncias de Vinicius Junior, la Selección de Brasil fue galardonada con el premio Fair Play. En la terna de nominados también estaban el equipo Sub 16 de Montevideo City Torque y el árbitro Pol van Boekel.

Ederson, el mejor arquero del mundo

Ederson, el arquero del Manchester City y la Selección de Brasil, ganó el premio The Best al mejor arquero del mundo. Venció a Thibaut Courtois del Real Madrid y a Bono, quien actualmente juega en Al-Hilal y anteriormente estuvo en el Sevilla.

Mary Earps, The Best a mejor arquera

Mary Earps, la guardameta del Manchester United, fue galardonada como la mejor arquera del mundo, superando a Mackenzie Arnold y Catalina Coll.

El once ideal FIFPro femenino

Mary Earps; Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood; Kiera Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí; Alex Morgan, Sam Kerr.

Sarina Wiegman, ganadora del The Best a mejor entrenadora

Sarina Wiegman, entrenadora de la Selección de Inglaterra, fue distinguida con el premio The Best a la mejor directora técnica, venciendo a Jonatan Giraldez del Barcelona y a Emma Hayes del Chelsea.

Messi, en el once ideal de FIFPro

Lionel Messi fue incluido en el equipo ideal de la FIFA en la gala de los premios The Best. Los once: Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinicius Júnior.

Pep Guardiola, el mejor entrenador del mundo

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue galardonado con el premio The Best al mejor director técnico, superando a Simone Inzaghi del Inter y a Luciano Spaletti del Napoli.

Los nominados al Premio The Best 2023

MEJOR JUGADOR

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

Kylian Mbappé (PSG/Francia)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

MEJOR JUGADORA

Aitana Bonmatí (Barcelona/España)

Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia)

Jenni Hermoso (Pachuca/España)

MEJOR ARQUERO

Yassine Bounou (Sevilla/Marruecos)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Ederson Moraes (Manchester City/Brasil)

MEJOR ARQUERA

Mackenzie Arnold (West Ham/Australia)

Catalina Coll (Barcelona/España)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

MEJOR ENTRENADOR

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter de Milán)

Luciano Spalletti (Napoli)

MEJOR ENTRENADORA

Jonatan Giraldez (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Premios The Best 2023: quiénes votan y cómo se determina a los finalistas

Los que votan son:

Todos los entrenadores de las Selecciones Nacionales afiliadas y sus respectivos capitanes.

Los periodistas especializados avalados por la FIFA.

Los hinchas que votan a través de la página web oficial de la FIFA, luego de registrarse, aportan un 50% del total de los sufragios. Sin embargo, esta elección tiene una fecha límite hasta que queden los tres mejores. Una vez terminada dicha votación en la prelista, solamente los DTs, los capitanes y los periodistas definirán al ganador.

Cómo se determinan los finalistas: