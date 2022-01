Y continuó: "Hoy es un día muy triste y amargo para mí y para todas las personas que queríamos a Sol y que hace 15 años esperamos justicia. Más frustrante aún es saber que pese a todos los esfuerzos míos personales y de mi familia, y nuestro abogado y amigo, el Dr. Francisco García Santillán, por impulsar una nueva investigación, un nuevo fiscal, nada de eso se logró".

solange grabenheimer lucia frend.jpg Hoy prescribe el caso por el crimen de Solange Grabenheimer

"Hemos hecho todo lo posible, porque si bien, nada ni nadie nos devuelve a mi amiga Sol, el esclarecimiento era algo que nos merecíamos TODOS. Sentimientos de tristeza y de impotencia de saber que con la corrupción, a veces no se puede."

"¿Era esta fiscalía un ejemplo de trabajo profesional y transparente? Infelizmente, más bien lo contrario. Y no lo digo yo, lo dijeron 6 jueces. Me sigo preguntando por qué tuvo que pasar esta pesadilla… Sol era mi gran amiga, la quería muchísimo y le sigo pidiendo que me dé fuerzas en los momentos más difíciles, como hoy".

En esta carta, con la que rompió un silencio de 11 años para referirse a la causa –no hablaba con la prensa desde 2011 cuando terminó absuelta en el juicio oral-, Frend hizo mención a lo revelado este sábado por Télam en cuanto a que fue su familia, y no la de la víctima, la que en 2018 hizo un último intento para reabrir la investigación con otro fiscal y con otros sospechosos.

Según un documento al que accedió la agencia Télam, fue la madre de "Luli", Marina Harvey, la que el 1° de noviembre de ese año se reunió en la ciudad de La Plata con el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, para solicitarle apartar al fiscal que llevó a juicio a su hija como acusada del crimen, Alejandro Guevara, y que se sigan "las otras líneas de investigación", en referencia a un albañil, una mucama y otros posibles sospechosos que la defensa de su hija planteo en la causa.

lucila frend.jpg Lucila Frend fue sospechosa del crimen de Solange Grabenheimer: 15 años después, reclama justicia

Las 10 claves del fallo que absolvió a Lucila Frend

Según el fallo dictado en 2011, estas fueron las claves por las que el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro absolvió a Lucila Frend por el crimen de su amiga Solange Grabenheimer

1) La data de muerte: El 10 de enero de 2007, Solange "Sol" Grabenheimer (21) fue hallada asesinada de cuatro puntazos en el cuello en su cama del PH de Güemes 2280 de la mencionada localidad del partido de Vicente López, donde convivía con su amiga "Luli" Frend.

"El horario en que ocurrió la muerte de la víctima no ha podido ser establecido con el grado de certeza que este pronunciamiento requiere, y menos aún en el período seleccionado por el Sr. Agente Fiscal, esto es en el lapso comprendido entre la 1 y las 7 horas del día 10 de enero antes bien, todo indica que la probabilidad se aleja de ese lapso".

"Con los deficientes o incompletos datos aportados en esta investigación, el horario de la muerte en el caso desde el punto de vista médico legal, como dato de certeza resulta ser tan extenso que deviene prácticamente inútil".

lucila frend 2019.jpg Lucila Frend se estableció en Barcelona, donde se casó y tuvo un hijo

2) La temperatura cadavérica: La autopsia también detectó una serie de lesiones lineales en el cuello que pudieron haber sido producto de un estrangulamiento a lazo o efectuadas con el lomo del cuchillo y concluyó que la muerte se dio por el shock hipovolémico por la hemorragia de las puñaladas.

"No voy a ingresar en el tema de la temperatura, su necesidad de tomarla en el lugar del hecho con un termómetro especial, pues de hecho, más allá que exista un acuerdo general de los peritos en la importancia de esa información, lo cierto es que no la tenemos".

3) Lucila llegó al trabajo a las 8.35: Aquel día, Lucila se retiró a las 7.30 de la mañana rumbo a su trabajo en un laboratorio de San Fernando y ya a las 23, preocupada porque Solange no llegaba a un cumpleaños, convenció a dos amigas y al novio de la víctima a ir al PH porque suponía que algo malo le había ocurrido, y en ese momento encontraron el cadáver en la habitación.

"Constituye un hecho no controvertido que Lucila Frend abandonó el domicilio que compartía con la víctima el 10 de enero de 2007 siendo las 7.30 para dirigirse a su trabajo en el laboratorio Glaxo ubicado en la localidad de San Fernando. Surge su arribo a las 8.35".

"Conforme lo expuesto en cuanto al horario de muerte, esa circunstancia no puede ser tenida como un indicador en su contra sino antes bien y en términos probables como desincriminante".

solange grabenheimer.jpg Lucila Frend pidió que se mantuviese abierta la investigación por el asesinato de su amiga

4) ¿Asesino zurdo o diestro?: "El hecho podría haber sido cometido por alguien zurdo desde atrás o alguien diestro de adelante", sostuvieron desde el Tribunal. "No se puede ser concluyente respecto de la secuencia de hecho en cuanto a las lesiones se trata y la posición relativa del agresor y por ende ser concluyente sobre su mano hábil".

5) La puerta del balcón no cerraba: "Existía una puerta balcón que no se encontraba cerrada con llave y que permitía el acceso desde el exterior por intermedio de un balcón a la obra vecina, puerta que debió al final de la diligencia ser cerrada mediante un trozo de cable". "Esa puerta abría hacia afuera pues así lo reconoció el Sr. Fiscal en su alegato e indudablemente surge de los croquis".

6) Críticas a la Policía Científica: "La inspección del lugar del hecho no fue lo exhaustiva que debió. Tampoco surge del peritaje de rastros que se hayan inspeccionado los lavabos en busca de manchas hemáticas y por supuesto debidamente el balcón y en ese mismo momento el acceso a la obra vecina, siendo que al día siguiente se encontraron pisadas unidireccionales en el techo que conecta el balcón de la habitación de la víctima con la obra vecina".

lucila frend 2022.jpg Lucila Frend fue absuelta por la Justicia

7) El misterio del encendedor: "No fue posible encontrar el objeto similar a un encendedor en el lugar -aquel que dejara la impronta bajo el cuerpo de la víctima-, no descartando -como lo hizo el propio Fiscal-, que el mismo se haya perdido por una involuntaria contaminación del escenario criminal".

8) ¿Luli vio el cadáver?: "Santiago Abramovich sostuvo que Lucila Frend no subió a ver el cuerpo de Solange junto a él tal como lo afirma, pese a lo cual luego sabía en la comisaría cómo fue hallado". "Nada descarta que Lucila Frend haya subido en todo caso luego, cuando Santiago salió del departamento a hablar por celular".

9) El email de Solange: "Afirmó el Fiscal que la imputada ingresó a la casilla de correo de la víctima, dando a entender que lo hizo para borrar algún mensaje incriminante, extremo no corroborado". "Ha quedado en claro que la clave de la casilla de la víctima la poseía Lucila Frend y no su familia, lo que por sí indica bastante, pero además la familia de Solange se la pidió a ella unos días luego del hecho justamente para ingresar al correo con el mismo fin que lo había hecho Lucila, buscar algo que pueda ayudar en la investigación".

10) Velorio: "Las circunstancias referidas a si la encartada Frend estuvo mucho o poco en el velorio, o en la primera o tercera fila en el entierro de la víctima, si llegó tarde al parecer de otro, si lloró mucho o poco, si hablaba mucho o poco, si se acercó a la familia de Solange o no, no resisten el menor análisis a la hora de atribuir un hecho criminal".