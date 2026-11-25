Qué se sabe del policía investigado por el presunto femicidio

Según explicó Quinteros, Nieto no registraba denuncias policiales previas por violencia de género y en su legajo institucional no figuraban antecedentes de comportamientos violentos.

“No había denuncias previas por violencia de género y su legajo tampoco indicaba algún problema psicológico. Era un efectivo que gozaba de un buen concepto”, afirmó el comisario.

Volvieron de la comunión de un niño y los hallaron muertos en su vivienda: investigan si se trató de un femicidio. (Foto: captura de redes).

El funcionario también reveló que el agente había participado de diferentes instancias de formación profesional, entre ellas una capacitación sobre la Ley Micaela, destinada a la formación en género y violencia contra las mujeres.

Por otra parte, los investigadores sospechan que el crimen habría sido cometido con el arma reglamentaria del efectivo. “Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no lo podemos ratificar ahora. Hay una investigación en curso, pero todo nos lleva hacia ese camino”, expresó Quinteros.

Las pericias que podrían esclarecer el presunto femicidio en Patquía

Entre las medidas pendientes se encuentra el análisis de los teléfonos celulares de Nieto y Paredes, que podría aportar información relevante sobre las horas previas al episodio.

Los estudios forenses se realizaron durante el lunes y estuvieron a cargo del médico Alberto Zalazar. Una vez finalizados, la Justicia autorizó la entrega de los cuerpos a sus respectivas familias para el velatorio y la posterior sepultura.

La causa quedó a cargo de Gisela Flamini, jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores. Mientras tanto, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de investigación, recaban testimonios y aguardan los resultados de las pericias para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.