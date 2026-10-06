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Aeroparque: detuvieron a dos pasajeros con casi 200 cápsulas de cocaína dentro del cuerpo

Un hombre y una mujer viajaban desde Salta hacia Río Gallegos cuando fueron interceptados durante una escala en Buenos Aires. Un escáner corporal reveló lo que llevaban dentro de sus organismos.

Detuvieron a dos pasajeros con casi 200 cápsulas de cocaína. (Foto: Policía)

Detuvieron a dos pasajeros con casi 200 cápsulas de cocaína. (Foto: Policía)

Un operativo realizado en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery terminó con la detención de dos pasajeros que llevaban casi 200 cápsulas de cocaína dentro de sus cuerpos. Los sospechosos viajaban desde Salta hacia Río Gallegos, con escala en la ciudad de Buenos Aires.

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Pablo Quirno, junto a monseñor Marcelo Colombo, la ministra Monteoliva y el vocero Adrián Ravier (Foto: Presidencia).

El procedimiento se realizó el pasado 30 de septiembre y estuvo vinculado con una investigación iniciada en Mendoza sobre una presunta organización familiar dedicada al traslado de cocaína desde el norte argentino hacia la Patagonia.

Los pasajeros, un hombre y una mujer mayores de edad y de nacionalidad boliviana, habían abordado un vuelo de cabotaje en el Aeropuerto Internacional de Salta. Sin embargo, durante la escala en Aeroparque fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes de Gendarmería Nacional, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” interceptaron a los viajeros con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Las imágenes del escáner corporal que le realizaron a la mujer detenida.

Las imágenes del escáner corporal que le realizaron a la mujer detenida.

Durante el procedimiento, ambos fueron sometidos a un escáner corporal que detectó elementos compatibles con cápsulas alojadas dentro de sus organismos. Por orden de la autoridad judicial interviniente, los sospechosos fueron trasladados al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, donde permanecieron bajo control médico.

Allí, finalmente, evacuaron un total de 199 cápsulas que contenían 2 kilos y 465 gramos de cocaína. Además de la droga, los investigadores secuestraron 500 dólares, 2.530 pesos bolivianos, 840.700 pesos argentinos y dos teléfonos celulares.

Investigan una banda que trasladaba cocaína hacia la Patagonia

El procedimiento en Aeroparque forma parte de una investigación coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, que ya había derivado en otros operativos relacionados con la misma presunta estructura.

En la pesquisa también participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza”, la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” y la unidad investigadora mendocina. Uno de los antecedentes ocurrió en mayo, cuando una mujer señalada como presunta coordinadora de la maniobra fue detenida mientras viajaba en un colectivo hacia San Carlos de Bariloche.

Los agentes de la PSA secuestraron dinero en efectivo y los teléfonos celulares de los imputados. (Foto: Policía)

Los agentes de la PSA secuestraron dinero en efectivo y los teléfonos celulares de los imputados. (Foto: Policía)

En aquella oportunidad, llevaba 184 cápsulas de cocaína escondidas en el doble fondo de una valija. Un mes después, en junio, otros dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados en Lavalle, Mendoza, mientras viajaban en un colectivo de larga distancia y tras permanecer bajo control sanitario, evacuaron 188 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2 kilos y 456 gramos.

El cambio de estrategia que investigan los agentes

Las tareas de inteligencia desarrolladas en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz permitieron establecer, según los investigadores, que la presunta organización trasladaba cocaína hacia diferentes puntos de la Patagonia. La hipótesis es que, después de los procedimientos realizados en rutas terrestres, la estructura habría modificado su modalidad de traslado y comenzado a utilizar vuelos comerciales de cabotaje.

Para los investigadores, el cambio habría tenido como objetivo reducir los tiempos de viaje y disminuir la exposición de las “mulas” a los controles preventivos instalados en las principales rutas del país. La investigación continúa para determinar el alcance de la operatoria y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la cocaína, el dinero, los teléfonos celulares y el resto de los elementos encontrados, además de ordenar la detención de los dos pasajeros.

En pocas palabras

  • Detenci ilde{n} de pasajeros: Dos personas fueron detenidas en Aeroparque con 199 c ilde{n}psulas de coca ilde{i}na.
  • Investigaci ilde{n} familiar: El procedimiento forma parte de una causa sobre una organizaci ilde{n} que trasladaba droga a la Patagonia.
  • Modificaci ilde{n} de m ilde{A}todo: Se investiga un posible cambio de estrategia de la banda al usar vuelos de cabotaje.
Resumen generado por Thinkindot AI
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