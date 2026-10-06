Aeroparque: detuvieron a dos pasajeros con casi 200 cápsulas de cocaína dentro del cuerpo

Las imágenes del escáner corporal que le realizaron a la mujer detenida.

Durante el procedimiento, ambos fueron sometidos a un escáner corporal que detectó elementos compatibles con cápsulas alojadas dentro de sus organismos. Por orden de la autoridad judicial interviniente, los sospechosos fueron trasladados al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, donde permanecieron bajo control médico.

Allí, finalmente, evacuaron un total de 199 cápsulas que contenían 2 kilos y 465 gramos de cocaína. Además de la droga, los investigadores secuestraron 500 dólares, 2.530 pesos bolivianos, 840.700 pesos argentinos y dos teléfonos celulares.

Investigan una banda que trasladaba cocaína hacia la Patagonia

El procedimiento en Aeroparque forma parte de una investigación coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, que ya había derivado en otros operativos relacionados con la misma presunta estructura.

En la pesquisa también participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza”, la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” y la unidad investigadora mendocina. Uno de los antecedentes ocurrió en mayo, cuando una mujer señalada como presunta coordinadora de la maniobra fue detenida mientras viajaba en un colectivo hacia San Carlos de Bariloche.

Los agentes de la PSA secuestraron dinero en efectivo y los teléfonos celulares de los imputados. (Foto: Policía)

En aquella oportunidad, llevaba 184 cápsulas de cocaína escondidas en el doble fondo de una valija. Un mes después, en junio, otros dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados en Lavalle, Mendoza, mientras viajaban en un colectivo de larga distancia y tras permanecer bajo control sanitario, evacuaron 188 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2 kilos y 456 gramos.

El cambio de estrategia que investigan los agentes

Las tareas de inteligencia desarrolladas en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz permitieron establecer, según los investigadores, que la presunta organización trasladaba cocaína hacia diferentes puntos de la Patagonia. La hipótesis es que, después de los procedimientos realizados en rutas terrestres, la estructura habría modificado su modalidad de traslado y comenzado a utilizar vuelos comerciales de cabotaje.

Para los investigadores, el cambio habría tenido como objetivo reducir los tiempos de viaje y disminuir la exposición de las “mulas” a los controles preventivos instalados en las principales rutas del país. La investigación continúa para determinar el alcance de la operatoria y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la cocaína, el dinero, los teléfonos celulares y el resto de los elementos encontrados, además de ordenar la detención de los dos pasajeros.