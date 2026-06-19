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VIOLENTO HALLAZGO

Apareció apuñalado y tirado en la calle y un rastro clave apunta a un doloroso sospechoso

La víctima fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca. La Policía y la Justicia analizan cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.

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Conmoción en Balvanera: asesinaron a puñaladas a un joven de 29 años. (Foto: A24.com)

Conmoción en Balvanera: asesinaron a puñaladas a un joven de 29 años. (Foto: A24.com)

Un hombre fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de este viernes en el barrio porteño de San Cristóbal. La principal hipótesis de los investigadores apunta a una violenta pelea intrafamiliar que terminó de manera trágica. Por el hecho fue detenido el hermano de la víctima.

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El crimen ocurrió en las inmediaciones de Estados Unidos y Pichincha, a pocos metros de una pensión donde ambos residían. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°34, que intenta reconstruir los últimos movimientos de los involucrados y determinar cómo se desencadenó el ataque.

El dramático hallazgo en plena madrugada

Todo comenzó cerca de las 4:50 de la mañana, cuando un vecino que circulaba por la zona observó a una persona tendida sobre la vía pública y llamó al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, que encontró al hombre con múltiples heridas de arma blanca en el abdomen y otras partes del cuerpo.

Los médicos intentaron asistirlo, pero ya no presentaba signos vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El rastro de sangre que reconstruye los últimos segundos

Según trascendió de las primeras pericias realizadas en la escena, los investigadores encontraron un importante reguero de sangre que comenzaba en la senda peatonal y se extendía varios metros hasta el lugar donde finalmente quedó tendido el cuerpo.

Esa evidencia permitió inferir que la víctima habría intentado desplazarse o pedir ayuda tras ser atacada. Los peritos trabajaron durante varias horas en el lugar para levantar rastros, tomar fotografías y relevar pruebas que permitan reconstruir la secuencia del crimen.

La hipótesis: una discusión entre hermanos

Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave para orientar la investigación. De acuerdo con fuentes policiales, el análisis de las imágenes permitió identificar una discusión previa entre la víctima y su hermano, de 39 años.

Los investigadores creen que la pelea comenzó dentro de la pensión donde ambos vivían y luego se trasladó a la vía pública, donde se produjo el ataque fatal.

Con esos elementos, efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

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