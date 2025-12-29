Arranca enero con aumentos: ANSES confirmó cuánto se cobra y cuándo se paga cada prestación

Este aumento impacta de forma directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones, mejorando los ingresos mensuales de millones de personas en todo el país.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en enero 2026

Con la actualización confirmada, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

En el caso de las prestaciones asistenciales:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $279.443,60

Estos montos se abonan según el calendario habitual, organizado por terminación de DNI.

AUH en enero 2026: monto actualizado y esquema de pago

La Asignación Universal por Hijo también recibe el aumento del 2,5%.

Monto bruto AUH: $125.528

Monto mensual que se cobra (80%): $100.362

Monto retenido (20%): $25.166

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES_bono ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

AUH por discapacidad: cuánto se cobra desde enero

Para los casos de hijos con discapacidad, la prestación queda establecida en:

AUH por discapacidad: $408.824

Este beneficio no tiene tope de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH general: 80% mensual y 20% retenido hasta la presentación de la Libreta.

Calendario de pagos de ANSES de enero 2026

ANSES organizó el cronograma de pagos según la terminación del DNI, con fechas escalonadas para cada prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 12 de enero

DNI terminado en 1: 13 de enero

DNI terminado en 2: 14 de enero

DNI terminado en 3: 15 de enero

DNI terminado en 4: 16 de enero

DNI terminado en 5: 19 de enero

DNI terminado en 6: 20 de enero

DNI terminado en 7: 21 de enero

DNI terminado en 8: 22 de enero

DNI terminado en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de pago único

(nacimiento, adopción y matrimonio)

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Plan 2