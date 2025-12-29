El inicio del nuevo año llega con novedades clave para millones de beneficiarios de ANSES. Enero 2026 arranca con aumento en los haberes, nuevos montos actualizados y el cronograma oficial de pagos ya definido, organizado por terminación de DNI.
ANSES confirmó el aumento de enero 2026 y el calendario completo de pagos. Mirá cuánto cobra cada prestación y qué día te depositan según tu DNI.
Arranca enero con aumentos: ANSES confirmó cuánto se cobra y cuándo se paga cada prestación
Las actualizaciones alcanzan a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema SUAF.
A continuación, todos los detalles sobre cuánto se cobra en enero, cómo impacta el aumento y qué día se acredita cada prestación.
Desde enero se aplica un ajuste del 2,5% sobre los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. El mecanismo de actualización se basa en la inflación de dos meses atrás, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Este aumento impacta de forma directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones, mejorando los ingresos mensuales de millones de personas en todo el país.
Con la actualización confirmada, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.351.141,84
En el caso de las prestaciones asistenciales:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60
Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $279.443,60
Estos montos se abonan según el calendario habitual, organizado por terminación de DNI.
La Asignación Universal por Hijo también recibe el aumento del 2,5%.
Monto bruto AUH: $125.528
Monto mensual que se cobra (80%): $100.362
Monto retenido (20%): $25.166
Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.
Para los casos de hijos con discapacidad, la prestación queda establecida en:
AUH por discapacidad: $408.824
Este beneficio no tiene tope de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH general: 80% mensual y 20% retenido hasta la presentación de la Libreta.
ANSES organizó el cronograma de pagos según la terminación del DNI, con fechas escalonadas para cada prestación.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminado en 0: 9 de enero
DNI terminado en 1: 12 de enero
DNI terminado en 2: 13 de enero
DNI terminado en 3: 14 de enero
DNI terminado en 4: 15 de enero
DNI terminado en 5: 16 de enero
DNI terminado en 6: 19 de enero
DNI terminado en 7: 20 de enero
DNI terminado en 8: 21 de enero
DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminado en 0: 9 de enero
DNI terminado en 1: 12 de enero
DNI terminado en 2: 13 de enero
DNI terminado en 3: 14 de enero
DNI terminado en 4: 15 de enero
DNI terminado en 5: 16 de enero
DNI terminado en 6: 19 de enero
DNI terminado en 7: 20 de enero
DNI terminado en 8: 21 de enero
DNI terminado en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
DNI terminado en 0: 12 de enero
DNI terminado en 1: 13 de enero
DNI terminado en 2: 14 de enero
DNI terminado en 3: 15 de enero
DNI terminado en 4: 16 de enero
DNI terminado en 5: 19 de enero
DNI terminado en 6: 20 de enero
DNI terminado en 7: 21 de enero
DNI terminado en 8: 22 de enero
DNI terminado en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignaciones de pago único
(nacimiento, adopción y matrimonio)
Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones familiares de PNC
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
Plan 1
DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
Plan 2
Todas las terminaciones: del 6 al 12 de enero