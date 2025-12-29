En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
enero
Previsional

Arranca enero con aumentos: ANSES confirmó cuánto se cobra y cuándo se paga cada prestación

ANSES confirmó el aumento de enero 2026 y el calendario completo de pagos. Mirá cuánto cobra cada prestación y qué día te depositan según tu DNI.

Arranca enero con aumentos: ANSES confirmó cuánto se cobra y cuándo se paga cada prestación

Arranca enero con aumentos: ANSES confirmó cuánto se cobra y cuándo se paga cada prestación

El inicio del nuevo año llega con novedades clave para millones de beneficiarios de ANSES. Enero 2026 arranca con aumento en los haberes, nuevos montos actualizados y el cronograma oficial de pagos ya definido, organizado por terminación de DNI.

Atención AUH y SUAF: ANSES confirma el pago de $108.000 extra en enero
Atención AUH y SUAF: ANSES confirma el pago de $108.000 extra en enero

Las actualizaciones alcanzan a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

A continuación, todos los detalles sobre cuánto se cobra en enero, cómo impacta el aumento y qué día se acredita cada prestación.

Aumentan las prestaciones de ANSES en enero 2026

Desde enero se aplica un ajuste del 2,5% sobre los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. El mecanismo de actualización se basa en la inflación de dos meses atrás, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Este aumento impacta de forma directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones, mejorando los ingresos mensuales de millones de personas en todo el país.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en enero 2026

Con la actualización confirmada, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Jubilación máxima: $2.351.141,84

En el caso de las prestaciones asistenciales:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $279.443,60

Estos montos se abonan según el calendario habitual, organizado por terminación de DNI.

AUH en enero 2026: monto actualizado y esquema de pago

La Asignación Universal por Hijo también recibe el aumento del 2,5%.

  • Monto bruto AUH: $125.528

  • Monto mensual que se cobra (80%): $100.362

  • Monto retenido (20%): $25.166

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES_bono
ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

AUH por discapacidad: cuánto se cobra desde enero

Para los casos de hijos con discapacidad, la prestación queda establecida en:

  • AUH por discapacidad: $408.824

Este beneficio no tiene tope de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH general: 80% mensual y 20% retenido hasta la presentación de la Libreta.

Calendario de pagos de ANSES de enero 2026

ANSES organizó el cronograma de pagos según la terminación del DNI, con fechas escalonadas para cada prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 12 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 19 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 12 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 19 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 12 de enero

  • DNI terminado en 1: 13 de enero

  • DNI terminado en 2: 14 de enero

  • DNI terminado en 3: 15 de enero

  • DNI terminado en 4: 16 de enero

  • DNI terminado en 5: 19 de enero

  • DNI terminado en 6: 20 de enero

  • DNI terminado en 7: 21 de enero

  • DNI terminado en 8: 22 de enero

  • DNI terminado en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de pago único

(nacimiento, adopción y matrimonio)

  • Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

  • Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Plan 2

  • Todas las terminaciones: del 6 al 12 de enero

