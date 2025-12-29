La foto de Luciana Salazar y Martín Redrado teniendo intimidad que se filtró en medio del juicio

"Yo tengo una data muy íntima de una de las cosas que pasó en las últimas audiencias y esto es para escándalo", adelantó la panelista. Luego explicó: "Porque Redrado sostenía que estaban separados creo que en el año 2017 y esto fue un punto de conflicto en una de las audiencias".

Y ahí reveló que el abogado de la modelo sacó a la luz un material íntimo de su clienta con Martín Redrado como prueba de las fechas del vínculo entre los dos.

"¿Y sabés qué hizo el abogado de Luciana? A mí me cuentan que el abogado de Luciana sacó una foto íntima, en la intimidad, de Redrado y Luciana en la intimidad y dijo: ‘¿Así que estaban separados? Si este tipo no quiere pagar, déjate de joder, hacete de cargo’. Le mostró el video en la audiencia y dicen que Redrado se puso rojo", explicó Fernández.

A lo que Gustavo Méndez sumó acerca de las pruebas que podría contar la modelo para defender su postura: “Luli fuma bajo el agua, te graba con audio, tiene imágenes”.

Luciana Salazar reveló las serias consecuencias de salud que sufrió por su pelea judicial con Martín Redrado

Luciana Salazar habló con Puro Show (El Trece) y expuso qué le dejó la última audiencia con Martín Redrado por el reclamo económico por Matilda.

"Ya me imaginé que no iba a haber acuerdo, nos hicieron perder un mes más (por la feria judicial). Vinieron con propuesta cero, ni una a la que ya habían traído. Y el juez le dio un mes para que pudieran evaluar y traer otra oferta", comenzó la modelo.

Y aclaró: "A medida que iban saliendo las pruebas a la luz tuvo que mover su discurso para sostener sus mentiras. Primero que no había firmado, después que firmó bajo extorsión, todo bochornoso".

"Es cínico y encima con una menor, que eso pasa del cinismo a la maldad directamente. No pudo presentar ninguna prueba de lo que él dijo, no aportó nada. No solo violentó a la nena psicológicamente sino económicamente y lo emocional que generó en ella. Matilda sabe todo y se acuerda, es maldad pura", continuó la modelo indignada con su ex pareja.

Luciana Salazar reveló que toda esta situación la afectó en su salud y debió hacerse estudios en su cabeza ante algunos valores que le dieron mal y qué resultado le dieron los médicos tras los análisis.

"Hace unos meses atrás me tuve que hacer una resonancia en la cabeza porque me dieron muy mal unos valores y pensaron que podía llegar a ser un tumor. Gracias a Dios no pero me aclararon que eso se debe a un estado de estrés severo crónico", comentó la modelo sobre la situación con Martín Redrado que la afectó en su salud.

Y cerró firme: "Frente a esto el día de mañana a Redrado le va a costar que le voy a tener que hacer un juicio por daños y perjuicios por todo lo que estoy viviendo. No solo por lo que me trae de salud, sino por los problemas económicos y las deudas que me trajo, además me puso el título de extorsionadora adjudicándome algo que yo no hice".