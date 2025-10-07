Un ex Gran Hermano dio un giro total en su carrera ante la falta de oportunidades y se mudará a otro país: ¿qué hará allí?

Además, explicó que todo está organizado y que no se trata de una aventura improvisada: “Está todo hablado y firmado; sino no me iría. El contrato dura seis meses y pasaré las fiestas en la India. Lo tomo como otro GH pero afuera”, dijo, comparando la experiencia con su paso por el reality.

Antes de ingresar a Gran Hermano, Bello ya se desempeñaba como modelo en Mendoza y su objetivo al entrar al programa era ganar visibilidad. “Busqué una agencia afuera, se dio esto y me voy a vivir una nueva experiencia. Estoy re contento y nervioso por el nuevo desafío que se viene”, cerró.

bambi y tato

Quiénes son los famosos que participarían en Gran Hermano: Generación Dorada

Durante la última edición de los premios Martín Fierro de Televisión, Santiago del Moro sorprendió al público con un anuncio que generó revuelo: en febrero de 2026 regresará a la pantalla de Telefe con una nueva versión del reality más famoso del país, Gran Hermano Generación Dorada.

El conductor detalló que esta temporada incluirá la entrega de “golden tickets”, una modalidad que permitirá invitar directamente a ciertos perfiles. Esto significa que, además de los participantes que se inscriban por casting, el programa podrá sumar figuras seleccionadas de forma directa por la producción.

A cuatro meses del estreno, ya comenzaron a sonar los primeros nombres de celebridades que podrían formar parte del nuevo ciclo. La información fue compartida por Marina Calabró en su columna dentro del programa Lape Club Social (América), donde aseguró: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional”.

Laura Bozzo, la conductora peruana conocida por su emblemática frase “que pase el desgraciado”, sería, según Calabró, una elección muy personal de Del Moro: “Sería una suerte de fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella”.

Siguiendo con las revelaciones, Marina sumó otro nombre que podría sumarse al reality: “Andrea Del Boca también está en la lista del conductor”. La actriz, recientemente absuelta en una causa judicial por presunta defraudación al Estado, figura entre las candidatas más fuertes para ingresar a la casa.

No es la primera vez que Calabró aporta información sobre los posibles convocados. En ocasiones anteriores, ya había mencionado que Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, estaba en la mira de la producción para sumarse al programa.

Además, trascendió que Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto fueron sondeadas para saber si estarían interesadas en participar. En el caso de Elbusto, su nombre volvió a resonar luego de haber sido vista cerca de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga durante la gala de los Martín Fierro, lo que generó comentarios en redes y medios.