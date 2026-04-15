Modelo y 22 años menor: con qué reconocida figura tuvo un romance Marcelo Gallardo

Sin embargo, como suele suceder, el paso del tiempo hizo que algunos detalles comenzaran a circular. Distintas fuentes indicaron que el vínculo ya llegó a su fin, aunque de una manera tranquila. Según se supo, la historia terminó recientemente “de manera cordial y en buenos términos”.

Vale señalar que Eliana Díaz es una modelo uruguaya de 28 años que reside entre Montevideo y Punta del Este. Su nombre no es desconocido en el ambiente: participó en Miss Uruguay, certamen del que se alejó por diferencias con la organización, y también formó parte de eventos como la Semana de la Moda en España.

Además de su carrera en el modelaje, Díaz ha sido vinculada a proyectos de conducción en programas de streaming. En paralelo, también se desempeña como agente inmobiliaria y es madre de un hijo de 12 años.

Con este nuevo capítulo, la vida privada de Gallardo vuelve a generar interés. Aunque fiel a su estilo evita hablar públicamente de estos temas, lo cierto es que su nombre sigue despertando repercusión incluso fuera de las canchas.

Eliana Díaz

Cómo fue la historia de amor entre Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa, y cuándo se separaron definitivamente

La historia de amor entre Marcelo Gallardo y Geraldine Alejandra La Rosa comenzó mucho antes de la fama, cuando ambos eran apenas adolescentes en la localidad bonaerense de Merlo. Se conocieron gracias a una compañera de la primaria de ella, que además era vecina del futuro futbolista. Él tenía alrededor de 14 años y, según trascendió, no fue amor a primera vista: Geraldine no mostraba demasiado interés en un inicio. Sin embargo, Gallardo no se dio por vencido y, a fuerza de cartas de amor, logró conquistarla hasta que finalmente se pusieron de novios.

Con el correr del tiempo, la relación se fue consolidando en ese mismo barrio donde crecieron juntos. El noviazgo adolescente se transformó en un vínculo sólido que acompañó los primeros pasos de Gallardo en el fútbol profesional. Antes de que el “Muñeco” emigrara para jugar en el Mónaco, la pareja ya había formado una familia con la llegada de su primer hijo, Nahuel.

El compromiso se formalizó poco después. El 21 de diciembre de 1997 sellaron su amor con el matrimonio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Martínez, en una fecha muy especial: apenas tres horas después de que River Plate se consagrara campeón del Torneo Apertura.

Marcelo Gallardo con Geraldine La Rosa e hijos

Fruto de esa unión nacieron sus cuatro hijos: Nahuel, Matías, Santiago y Santino. Mientras Gallardo construía una exitosa carrera dentro y fuera de la cancha, Geraldine se desarrolló en el mundo del diseño de indumentaria con su marca Geraldmoon y se mantuvo como un pilar fundamental en su vida personal y profesional.

A lo largo de los años, la pareja también atravesó momentos difíciles. En 2016 comenzaron a circular rumores de distanciamiento que, si bien generaron repercusión, no derivaron en una ruptura definitiva. Más adelante, entre 2018 y 2019, enfrentaron una crisis más profunda en medio de versiones que vinculaban sentimentalmente a Gallardo con la periodista Alina Moine, situación que se dio por terminada cuando tomó estado público.

Pese a los trascendidos y las especulaciones, la relación logró sobreponerse. Así, Gallardo y La Rosa apostaron por la reconciliación y continuaron algunos años más juntos. De hecho, en 2022 y 2023 se los vio compartiendo momentos familiares, viajes y apariciones públicas, además de mensajes de apoyo mutuo en redes sociales.

En tanto, durante 2025 finalmente la pareja puso punto final a su historia de amor de más de tres décadas.