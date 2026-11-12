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Los Palmeras homenajearon a Marcos Camino en pleno show y la reacción de su hijo conmovió a todos: el video

En medio del profundo dolor por la reciente muerte de su padre, Marcos Camino Jr. no pudo contener las lágrimas durante el show que Los Palmeras dieron en la provincia de Formosa. Mirá.

12 nov 2026, 09:40
Los Palmeras homenajearon a Marcos Camino en pleno show y la reacción de su hijo conmovió a todos: el video

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La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. Sin embargo, pocas horas después de conocerse la triste noticia, la banda tenía un compromiso artístico en Las Lomitas, Formosa, y tomó una decisión que no pasó inadvertida. Sus integrantes resolvieron presentarse y convertir el recital en un emotivo tributo a su creador.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche tuvo como protagonista a Marcos Camino Jr., hijo del músico, quien no pudo contener las lágrimas durante el homenaje a su padre. Sobre una pantalla gigante ubicada en el escenario apareció una fotografía del histórico acordeonista, una imagen que despertó una ovación entre los presentes y los aplausos de sus compañeros.

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La emoción de Camino Jr. quedó registrada en distintos videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. Allí se lo pudo ver profundamente quebrado, llorando desconsoladamente mientras acompañaba con aplausos el reconocimiento a su papá, una de las figuras más importantes de la cumbia santafesina.

La decisión de mantener el espectáculo, realizado el mismo día en que se confirmó el fallecimiento del músico a los 76 años, también generó repercusiones entre los seguidores de la agrupación. Frente a las consultas, Adrián Forni, mánager de Los Palmeras, explicó los motivos por los que decidieron no cancelar la presentación.

“Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria”, manifestó el representante.

Una vez concluido el recital, los músicos emprendieron el regreso a Santa Fe en micro con la esperanza de llegar al velatorio y despedir al fundador de la banda. El trayecto era extenso, aunque finalmente pudieron estar presentes en la ceremonia y acompañar a sus seres queridos.

“El viaje de regreso es largo, pero tenemos la esperanza de poder llegar a despedirlo”, había expresado Forni. Los integrantes también participaron de la despedida y fueron los encargados de trasladar el féretro hasta el coche fúnebre.

Cómo fue el último adiós a Marcos Camino, uno de los históricos creadores de Los Palmeras

La emoción, el dolor y los recuerdos atravesaron una jornada especialmente difícil para el mundo de la música tropical. Este miércoles, familiares, amigos, colegas y cientos de fanáticos se acercaron a despedir a Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, durante el velatorio realizado en El Molino, Fábrica Cultural, en Santa Fe.

El último adiós al músico estuvo acompañado por numerosas muestras de afecto. El féretro fue rodeado de coronas enviadas por sus seres queridos, sus compañeros de Los Palmeras y distintas figuras vinculadas al ambiente musical, en una despedida que reflejó el enorme cariño y reconocimiento que supo cosechar a lo largo de su carrera.

A lo largo de la jornada, cientos de personas pasaron por el lugar para rendirle homenaje a uno de los grandes referentes de la cumbia santafesina. Con su acordeón como sello inconfundible, Marcos Camino fue protagonista de más de cinco décadas de historia musical y dejó una marca imborrable en varias generaciones.

La tristeza también se apoderó de sus compañeros de banda, quienes llegaron a Santa Fe después de cumplir con una presentación en Formosa. José, uno de los integrantes del grupo, contó que la noticia los tomó completamente por sorpresa y reconoció el difícil momento que están atravesando.

En tanto, Pablo López resumió el sentimiento que los atraviesa con una frase cargada de emoción: “Ojalá la gente lo recuerde de la mejor manera”.

Aunque su partida representa un golpe enorme, el legado de Marcos Camino permanecerá vivo. Su talento, sus enseñanzas y las canciones que ayudó a construir seguirán siendo parte de la historia de Los Palmeras y de la música popular argentina.

RS FOTOS.

     

 

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