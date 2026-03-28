Caballito: encontraron ketamina valuada en US$1,5 millones escondida en un camión

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A partir de esa declaración, intervino la Dirección Antidrogas, que realizó una inspección del vehículo. Allí se constató que uno de los tanques contenía un líquido transparente que no estaba conectado al sistema de combustible.

Tras dar aviso a la fiscalía, se convocó a personal de Policía Científica y al Laboratorio Químico, que llevó adelante las pericias correspondientes. Los análisis confirmaron que el contenido era ketamina líquida, una sustancia utilizada como droga recreativa.

4ACYM4S33ZGCFIAEUZ25RHJIQQ El personal especializado trabajando sobre la sustancia.

Un cargamento millonario y una investigación en curso

El comisario José Vera detalló que el camión tenía dos tanques: uno con gasoil y otro con el líquido sospechoso. “Estimamos que el tanque tiene una capacidad de 400 litros; ahora se debe determinar cuánto contenía exactamente”, explicó.

La ketamina, en su forma líquida, suele ser procesada para su consumo en fiestas electrónicas, donde genera efectos como euforia y alteraciones psicomotrices.

El camión fue secuestrado junto con la sustancia, mientras que el conductor quedó detenido y a disposición de la fiscal Silvia Archilla, titular de la Unidad de Flagrancia Oeste. En las próximas horas será indagado.

MDTXEOLOQRFIJNGDS3FV33DDLM El resultado de la pericia.

Los investigadores buscan determinar el origen y destino del cargamento, en el marco de una causa que apunta a desarticular posibles redes de narcotráfico vinculadas al ingreso de droga desde el exterior.