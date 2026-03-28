Caballito: encontraron ketamina valuada en US$1,5 millones escondida en un camión
Eran cerca de 400 litros los que llevaba en uno de los tanques. El vehículo, de patente paraguaya, había ingresado al país el miércoles pasado.
La Policía detuvo el caminó en la avenida Juan
Bautista Alberdi. (Foto: Policía de la Ciudad)
Un hombre de unos 30 años fue detenido este sábado por la tarde en el barrio porteño deCaballito, luego de que la Policía de la Ciudad descubriera un cargamento de casi 400 litros de ketaminalíquida oculto en el tanque de un camión. El valor estimado de la droga supera el millón y medio de dólares.
El operativo se llevó a cabo cerca de las 14 en Avenida Alberdi al 500, donde un camión marca Scania, con patente paraguaya, se encontraba estacionado en doble fila. La situación despertó sospechas en los agentes de la Superintendencia de Investigaciones, que se acercaron a identificar al conductor.
Según informaron fuentes policiales, el vehículo había ingresado al país días atrás por la ciudad de Clorinda, en la provincia de Formosa. Durante el procedimiento, los efectivos detectaron una actitud extraña tanto en el conductor como en su acompañante, quien se retiró del lugar al advertir la presencia policial.
De acuerdo con lo explicado por el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, al ser consultado por los agentes, el conductor se mostró nervioso y dubitativo, hasta que reconoció que transportaba una sustancia desconocida en uno de los tanques del camión.
Embed
A partir de esa declaración, intervino la Dirección Antidrogas, que realizó una inspección del vehículo. Allí se constató que uno de los tanques contenía un líquido transparente que no estaba conectado al sistema de combustible.
Tras dar aviso a la fiscalía, se convocó a personal de Policía Científica y al Laboratorio Químico, que llevó adelante las pericias correspondientes. Los análisis confirmaron que el contenido era ketamina líquida, una sustancia utilizada como droga recreativa.
Un cargamento millonario y una investigación en curso
El comisario José Vera detalló que el camión tenía dos tanques: uno con gasoil y otro con el líquido sospechoso. “Estimamos que el tanque tiene una capacidad de 400 litros; ahora se debe determinar cuánto contenía exactamente”, explicó.
La ketamina, en su forma líquida, suele ser procesada para su consumo en fiestas electrónicas, donde genera efectos como euforia y alteraciones psicomotrices.
El camión fue secuestrado junto con la sustancia, mientras que el conductor quedó detenido y a disposición de la fiscal Silvia Archilla, titular de la Unidad de Flagrancia Oeste. En las próximas horas será indagado.
Los investigadores buscan determinar el origen y destino del cargamento, en el marco de una causa que apunta a desarticular posibles redes de narcotráfico vinculadas al ingreso de droga desde el exterior.