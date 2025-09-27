Mauro Icardi no recibió a la China Suárez en Estambul y causó sorpresa: dónde estaba y qué hacía

Sin embargo, al final siempre hay recompensa. Más allá del gol convertido, horas después, la China se mostró feliz desde la cama junto a su pareja, acompañando la imagen en blanco y negro con un emotivo mensaje que reflejaba cuánto lo había extrañado: “Mi lugar seguro”.

Muaro Icardi y la China Suárez

Las fotos del festejo de gol de Mauro Icardi

Luego de marcar el gol que le dio la victoria al Galatasaray, Mauro Icardi llenó su feed de Instagram con imágenes del encuentro, mostrando su alegría y satisfacción por el desempeño del equipo.

La emoción tiene un valor aún mayor, ya que el delantero había atravesado una grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante nueve meses. Este regreso triunfal no solo reafirma su capacidad como jugador, sino que también simboliza su recuperación física y mental tras un período de esfuerzo y rehabilitación intensa. También, teniendo en cuenta los conflictos con Wanda Nara.

Entre las publicaciones, Icardi compartió momentos del partido, la celebración con uno de sus compañeros y el entusiasmo por volver a estar en el campo, dejando claro que la espera valió la pena.

Mauro Icardi en Galatasaray2

Mauro Icardi en Galatasaray 3

Mauro Icardi en Galatasaray 4

Mauro Icardi en Galatasaray 5

Mauro Icardi en Galatasaray 6