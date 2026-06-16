Comenzó el juicio por Loan Peña: uno de los fiscales hizo una contundente afirmación sobre los acusados.

Además, advirtió que durante el desarrollo del debate podrían surgir nuevos delitos vinculados al caso. “Muchas veces hemos tenido que mandar a investigar cuestiones que nosotros vemos delictuales. Por ejemplo, si hay un falso testimonio, si hay una persona que además se surge del debate que también encubrió la maniobra”, explicó ante los medios.

La fiscalía sostiene que el delito continúa vigente

En esta instancia, la acusación considera que se trata de un delito permanente, por lo que no descartan que algunas personas puedan seguir influyendo o actuando desde fuera del proceso judicial.

Por su parte, la fiscal Tamara Pourcel remarcó la trascendencia que tiene el juicio tanto para la familia del niño como para toda la provincia de Corrientes.

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“Es una causa muy importante para nosotros, tanto para dar una respuesta a la familia como para la sociedad, para eso estamos acá y para conocer la verdad de lo que pasó con los niños”, afirmó.

La expectativa de que el juicio marque un precedente

La representante del Ministerio Público también destacó el impacto institucional que podría tener el proceso judicial. “La expectativa es que este juicio marque un precedente histórico, un antes y un después en la provincia”, señaló.

Para la fiscalía, el debate oral representa una oportunidad para reconstruir lo ocurrido con Loan Danilo Peña y avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en Corrientes.