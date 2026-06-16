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Comenzó el juicio por Loan Peña: uno de los fiscales hizo una contundente afirmación sobre los acusados

En el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la fiscalía sostuvo que conoce quiénes participaron de la sustracción del menor. Sin embargo, aseguró que todavía hay un interrogante central que sigue sin respuesta.

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Comenzó el juicio por Loan Peña: uno de los fiscales hizo una contundente afirmación sobre los acusados
Comenzó el juicio por Loan Peña: uno de los fiscales hizo una contundente afirmación sobre los acusados.

Comenzó el juicio por Loan Peña: uno de los fiscales hizo una contundente afirmación sobre los acusados.

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, los fiscales que intervienen en la causa realizaron una serie de definiciones que marcaron el rumbo del proceso y dejaron en claro cuál es la hipótesis que sostienen sobre lo ocurrido con el menor.

Leé también Caso Loan: la impactante hipótesis de la fiscal que no descarta que el nene esté con vida
A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña y a pocos días del inicio del juicio oral y público, la fiscal general Tamara Pourcel apuntó contra los principales acusados y no descartó que el menor pueda estar con vida.

Actualmente, siete personas se encuentran en el banquillo de los acusados, señaladas como responsables de la sustracción del pequeño. Según la acusación formal, las autoridades lograron identificar a quienes participaron del traslado, aunque aún persisten interrogantes sobre las motivaciones detrás del hecho.

Los imputados llegaron a la sala a las 10. María Victoria Caillava y Carlos Pérez fueron de los primeros en arribar; se saludaron con un beso en la boca y se sentaron juntos.

LOAN PEÑA

Antes de ingresar a la sala de audiencias, el fiscal Carlos Schaefer sostuvo: “Sabemos quiénes los llevaron, lo que no sabemos es el porqué”, en referencia a la desaparición de Loan.

Además, advirtió que durante el desarrollo del debate podrían surgir nuevos delitos vinculados al caso. “Muchas veces hemos tenido que mandar a investigar cuestiones que nosotros vemos delictuales. Por ejemplo, si hay un falso testimonio, si hay una persona que además se surge del debate que también encubrió la maniobra”, explicó ante los medios.

La fiscalía sostiene que el delito continúa vigente

En esta instancia, la acusación considera que se trata de un delito permanente, por lo que no descartan que algunas personas puedan seguir influyendo o actuando desde fuera del proceso judicial.

Por su parte, la fiscal Tamara Pourcel remarcó la trascendencia que tiene el juicio tanto para la familia del niño como para toda la provincia de Corrientes.

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“Es una causa muy importante para nosotros, tanto para dar una respuesta a la familia como para la sociedad, para eso estamos acá y para conocer la verdad de lo que pasó con los niños”, afirmó.

La expectativa de que el juicio marque un precedente

La representante del Ministerio Público también destacó el impacto institucional que podría tener el proceso judicial. “La expectativa es que este juicio marque un precedente histórico, un antes y un después en la provincia”, señaló.

Para la fiscalía, el debate oral representa una oportunidad para reconstruir lo ocurrido con Loan Danilo Peña y avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en Corrientes.

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