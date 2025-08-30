Katia La Tana de Gran Hermano se accidentó con su moto y explicó qué fue lo que pasó: "Me golpeé con..."

Al tiempo que luego de un par de horas, La Tana avisó a sus followers que estaba bien y que sólo había sufrido "golpes, raspones e hinchazón", por lo que la principal recomendación fue "reposo".

En tanto, una vez ya en la casa de su padre, Katia relató a través de varios videos compartidos en sus historias virtuales de la misma red social qué fue lo que pasó, cómo ocurrió el accidente y cómo está ahora.

Así, la ex Gran Hermano contó que había ido junto a un amigo a comprar una ménsula hasta una ferretería en la zona de Caseros para conseguir a buen precio una ménsula para un mueble que está armando.

Y si bien dejó en claro que es muy responsable a la hora de manejar su motocicleta, confió que la otra persona iba muy ligero y ya de regreso, al girar en una esquina en la que había arena en el suelo su rodado patinó, por lo que la despidió y termino en el piso repleta de golpes y raspaduras. Pero afortunadamente sólo fue un susto, dado que ninguna de las heridas y hematomas fueron graves según ella misma mostró frente a la cámara de su teléfono celular.

Katia La Tana admitió que tuvo un encuentro íntimo con Thiago Medina y Daniela Celis rompió en llanto en LAM

Apenas unos días antes, Katia Fenocchio, La Tana de Gran Hermano, había revelado que mantuvo encuentros íntimos con Thiago Medina, lo que provocó un llanto desconsolado de Daniela Celis en LAM (América TV).

Lo cierto es que después del cara a cara que los padres de Laia y Aimé protagonizaron días atrás en Patria y Familia (Luzu TV), donde Pestañela le preguntó directamente y de manera engañosa por la oriunda de La Matanza y si "la había pasado bien con ella", la exparticipante del reality habló el 26 de agosto en el programa de Ángel de Brito y avivó todavía más la polémica.

Al ser consultada sobre el polémico video entre la expareja, la protagonista explicó cómo se enteró y por qué decidió hablar: "Estaba en un stream y vi el video. Uno no quiere hablar por una cuestión de códigos. Fue una pregunta medio tramposa. Le preguntó como afirmando, pero él nunca dijo que sí, dejó la pica. Fue un tema que se habló, se olvidó y ahora volvieron a traer el tema ellos".

Asimismo, contó cómo conoció a Thiago Medina y desmintió ciertos rumores sobre los encuentros, que supuestamente habrían ocurrido en la casa de él, donde vivía con Daniela y sus hijas. "Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada", señaló.

"Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'", dijo sobre la reacción de los involucrados y la atención que generó el cara a cara en el canal de streaming.

Y siguió su relato, haciendo referencia al revuelo que causó el video: "Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta".

Por último, se desligó del papel que le atribuyen, como a la China Suárez, y dejó clara su postura: "Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela".