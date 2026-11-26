“¡Qué alegría este paso! Destaco dos cosas. Primero, que con este cambio el presidente Javier Milei auto restringió su poder para remover las autoridades. Veremos si algún republicano lo reconoce. Segundo, que se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro. Hay más, pero estos dos..., vaya qué gran avance para el país”, escribió.

La Oficina del Presidente celebró la sanción de la reforma del BCRA y la calificó como un cambio estructural. (Foto: redes sociales).

Más tarde, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que celebró la sanción definitiva y agradeció a los legisladores que respaldaron la iniciativa. La Casa Rosada calificó la reforma como un cambio estructural y sostuvo que permitirá terminar con 91 años de “saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”.

La aprobación representó el primer triunfo legislativo del oficialismo en una jornada marcada por el debate de distintas iniciativas en el Congreso. Mientras Diputados discutía el Presupuesto 2027, el Senado avanzaba con el tratamiento de la reforma electoral y otros proyectos.

El argumento del Gobierno sobre el financiamiento del déficit

En el comunicado oficial, la Casa Rosada justificó la reforma con un repaso de los antecedentes del uso de las reservas y de la emisión monetaria para financiar al Estado. Según su postura, el proceso comenzó en 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, con la creación del Fondo del Bicentenario y la utilización de US$10.000 millones de reservas que, de acuerdo con el Ejecutivo, nunca fueron restituidos.

El Gobierno también cuestionó la carta orgánica sancionada en 2012, al sostener que amplió las atribuciones del Banco Central para emitir dinero y asistir al Tesoro. En su interpretación, ese esquema permitió financiar el déficit fiscal, deteriorar el valor de la moneda y trasladar sus consecuencias a la población.

Tras la votación, Milei volvió a celebrar la aprobación en sus redes sociales con un mensaje en mayúsculas: “MOMENTO HISTÓRICO. Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente. VLLC!”.