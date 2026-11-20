También hubo lugar para una reflexión sobre su relación con los medios de comunicación. Consultada sobre qué aspecto de su pasado modificaría, fue contundente: “Haberme enfrentado con los medios. Me di cuenta de que son un punto muy importante en la sociedad y la cultura. Que pueden efectuar grandes cambios para bien o para los intereses de quienes sean”.

Pero el testimonio también tuvo un costado especialmente sensible cuando habló de su presente familiar. Candelmo contó que su mamá necesita una silla de ruedas y que, pese a haber recurrido a distintos organismos, todavía no consiguió que se la asignen.

Con su salario de enfermera, la situación se vuelve cada vez más difícil. “Tenés que pedir adelantos o préstamos para poder sobrevivir. Es duro, sobre todo cuando tenés un familiar que no puede autovalerse”, confesó, dejando al descubierto las dificultades económicas que atraviesa.

Qué pasó entre Candelmo y Bambino Veira

La historia entre Sebastián Candelmo y Bambino Veira se remonta a octubre de 1987, cuando el entonces director técnico fue denunciado por un hecho de abuso sexual contra el adolescente, que tenía apenas 13 años. El caso tuvo un largo recorrido judicial, distintas resoluciones y una fuerte repercusión pública que dejó profundas consecuencias.

Todo ocurrió el 17 de octubre de aquel año. Candelmo viajaba en un auto junto a su padre y un amigo cuando, al pasar por el barrio porteño de Caballito, reconocieron a Veira y se acercaron para pedirle un autógrafo.

El entrenador firmó uno, pero le dijo al chico que la lapicera no funcionaba y lo invitó a subir a su departamento para completar la firma. Allí se produjo el abuso, según consta en la denuncia y las actuaciones judiciales. Cuando regresó a su casa, el adolescente les contó lo sucedido a sus padres y realizaron la correspondiente denuncia policial.

La causa tuvo su primera resolución el 4 de abril de 1988, cuando Veira fue declarado culpable de tentativa de violación y corrupción de menores y recibió una condena de cuatro años de prisión. Sin embargo, la Cámara del Crimen revocó posteriormente el fallo y lo absolvió, decisión que fue cuestionada ante la Corte Suprema.

En 1991, el expediente volvió a tener una resolución y el exentrenador recibió una pena de seis años de prisión por violación consumada. El 4 de octubre fue trasladado al penal de Villa Devoto, donde permaneció detenido.

Meses después, en abril de 1992, la Corte Suprema modificó la calificación del delito a tentativa de violación y redujo la condena a tres años. Finalmente, el 17 de septiembre de ese año, luego de permanecer detenido durante 11 meses y 13 días, obtuvo la libertad condicional.

Mientras Bambino Veira continuó vinculado al fútbol y tuvo apariciones televisivas, Candelmo debió afrontar las consecuencias de lo ocurrido y los ataques y las burlas que recibió en distintos espacios de televisión.

Con el paso del tiempo, reconstruyó su vida, se formó como enfermera y hoy atraviesa una compleja situación económica y familiar, atravesada también por los problemas de salud de su mamá.