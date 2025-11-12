La compleja búsqueda de Wanda Nara para conseguir un nuevo abogado por canje: "No había..."

Y en ese sentido aclaró: “Quiero contar algo: fue un fin de semana complicado en cuanto a la búsqueda de abogados. Entiendo yo que habló con varios abogados y uno de los encontronazos tenían que ver con el pago. No había una billetera muy abierta para pagar abogados”.

Ahí Nancy Duré le consultó si pretendía que fuera "por canje" a lo que Balbiani explicó: “Ponele. Durante el fin de semana se hizo una búsqueda, de hecho circuló el nombre de Fernando Burlando con el que hablé, circuló el nombre de Javier Baños, que era el abogado de Julieta Prandi, con el que también hablé repetidas veces preguntando si era el nuevo abogado y me lo negó".

Y reveló cuál de los abogados que contactó Wanda finalmente terminó aceptando su defensa penal: “Hay algunos que son conocidos de Wanda y le recomendaron ‘hablá con él que tiene buena onda’ y el que agarró viaje es el doctor Diego Palombo”, concluyó.

Martín Cirio reveló las curiosas exigencias de Wanda Nara para ir a su show

Wanda Nara se llevó las miradas de todo el público al ser una de las grandes invitadas al show de Martín Cirio en el Movistar Arena donde cantó su canción Bad Bitch y también habló de cómo perdonar a un ex.

En su stream, Cirio contó las llamativas exigencias que pidió Wanda para participar en su show titulado La noche de Martina del 9 de noviembre que fue con entradas agotadas.

"Lo de Wanda se confirmó a último momento, fue muy estresante, tuvimos que salir a conseguir todo, porque Wanda te pide todo. Wanda no viene así nomás. Wanda quiere, Wanda tiene", comenzó diciendo el streamer.

Y destacó la buena onda que le puso la mediática al show: "Ella muy bien predispuesta, Wanda es lo más. Dijo: 'Yo quiero como ocho bailarines'. Bueno, sí, obvio, le dije, y después me dijo no. Me dijo: 'No, quiero 12'. Bueno, más que yo, ni yo tengo 12 bailarines. Y así iba pidiendo", contó entre risas.

"Entiende perfecto el estatus que tiene, ella es Wanda. Entonces, claro que va a ir con un presentador y con 12 bailarines. Obvio", finalizó Cirio remarcando como algo lógico los pedidos artísticos de la conductora para participar de la función.