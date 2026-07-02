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Quedó atrapada mientras sus hijos escapaban de las llamas y el final fue devastador

Dos de los menores permanecen internados con quemaduras y lesiones por inhalación de humo, aunque evolucionan favorablemente. El fuego destruyó por completo la casa donde vivía la familia.

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Una mujer murió en un incendio y sus cuatro hijos lograron escapar de las llamas. (Foto: gentileza El Día)

Una mujer murió en un incendio y sus cuatro hijos lograron escapar de las llamas. (Foto: gentileza El Día)

Una mujer murió este jueves tras quedar atrapada en el incendio de su vivienda en Los Hornos, La Plata, mientras que sus cuatro hijos lograron escapar del fuego. Dos de los menores permanecen internados con quemaduras y lesiones por inhalación de humo, aunque evolucionan favorablemente.

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El incendio comenzó esta madrugada en un edificio de la isla española de Mallorca. Foto: gentileza X @La_SER

El dramático episodio ocurrió durante la mañana, en medio de la ola polar que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, cuando vecinos, policías, bomberos y personal de salud acudieron de urgencia a una casa ubicada sobre la calle 141, entre 69 y 70, alertados por un intenso foco ígneo.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a vecinos asistiendo a cuatro menores de entre 2 y 9 años, quienes habían conseguido salir de la vivienda por sus propios medios antes de que las llamas consumieran la casa. Dos de los chicos presentaban heridas y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Niños de La Plata, junto a su padrastro, mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara.

Dos de los cuatro hijos de la víctima fatal permanecen internados en el Hospital de Niños de La Plata.

Dos de los cuatro hijos de la víctima fatal permanecen internados en el Hospital de Niños de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, los niños internados, de 2 y 3 años, sufrieron quemaduras en las manos y lesiones en las vías respiratorias por la inhalación de humo. Afortunadamente, ambos evolucionan de manera favorable.

Las llamas destruyeron por completo la vivienda y provocaron pérdidas materiales totales. Ante la magnitud del desastre, vecinos del barrio comenzaron una colecta solidaria para reunir ropa, materiales de construcción y otros elementos que permitan asistir a la familia.

Investigan si un cortocircuito provocó el incendio

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse originado por un cortocircuito, aunque las causas todavía no fueron confirmadas oficialmente. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos de La Plata, que intenta determinar cómo comenzó el siniestro.

En diálogo con el diario El Día, una vecina identificada como Rocío, que vive frente a la vivienda incendiada describió la desesperación que se vivió durante el incendio. "Fue como a las siete y media de la mañana. No lo podían apagar ni los vecinos ni los bomberos. Uno de los nenes tenía la cabeza quemada", contó.

Así fue el incendio le que costó la vida a la mujer.

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Además, cuestionó la demora de la asistencia médica y explicó que los propios familiares debieron trasladar a los niños heridos. "A los nenes los tuvieron que llevar en el auto del padre porque la ambulancia tardó más de media hora. Ahora buscamos donaciones de ropa y materiales para reconstruir la casa. Es una familia muy querida en todo el barrio, es lamentable lo que pasó", concluyó.

La investigación continúa para establecer con precisión el origen del incendio que terminó con la vida de la mujer y dejó a una familia atravesando una profunda tragedia.

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