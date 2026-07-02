Quedó atrapada mientras sus hijos escapaban de las llamas y el final fue devastador

Las llamas destruyeron por completo la vivienda y provocaron pérdidas materiales totales. Ante la magnitud del desastre, vecinos del barrio comenzaron una colecta solidaria para reunir ropa, materiales de construcción y otros elementos que permitan asistir a la familia.

Investigan si un cortocircuito provocó el incendio

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse originado por un cortocircuito, aunque las causas todavía no fueron confirmadas oficialmente. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos de La Plata, que intenta determinar cómo comenzó el siniestro.

En diálogo con el diario El Día, una vecina identificada como Rocío, que vive frente a la vivienda incendiada describió la desesperación que se vivió durante el incendio. "Fue como a las siete y media de la mañana. No lo podían apagar ni los vecinos ni los bomberos. Uno de los nenes tenía la cabeza quemada", contó.

Así fue el incendio le que costó la vida a la mujer.

Además, cuestionó la demora de la asistencia médica y explicó que los propios familiares debieron trasladar a los niños heridos. "A los nenes los tuvieron que llevar en el auto del padre porque la ambulancia tardó más de media hora. Ahora buscamos donaciones de ropa y materiales para reconstruir la casa. Es una familia muy querida en todo el barrio, es lamentable lo que pasó", concluyó.

La investigación continúa para establecer con precisión el origen del incendio que terminó con la vida de la mujer y dejó a una familia atravesando una profunda tragedia.