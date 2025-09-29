El doloroso accidente que sufrió Donatello, el hijo de Noelia Marzol: imágenes sensibles

Lo cierto es que Noelia Marzol suele andar con un pequeño botiquín de primeros auxilios a cuestas porque ya sabe lo que puede pasar con su hijito. En julio, de hecho, Donatello tropezó mientras caminaban en familia y le quedó un considerable raspón en su pómulo derecho. “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal. Está regio”, escribió en aquel momento.

No por nada Noe llama a su hijo “el rey del disturbio”. En esa ocasión, la bailarina sumó un tierno video donde el niño explicaba lo ocurrido. “¿Con qué te hiciste ese raspón?”, le consultó Noelia, y Donatello respondió: “Con el piso. Me raspé en la calle”. Aunque tenía la piel roja y lastimada, se mostró tranquilo y superado.

hijo noe marzol

¿Qué pasó entre Noelia Marzol y Ricardo Canaletti en la mesa de Juana Viale?

Noelia Marzol y Ricardo Canaletti estuvieron como invitados al programa de Juana Viale y protagonizaron un fuerte cruce en pleno vivo.

Todo comenzó cuando, en la mesa de la conductora, debatían sobre la edad de imputabilidad de los menores y el periodista señaló: "El tema de la edad es una cuestión muy compleja, que lleva a tomar una posición sin haber analizado nada. Hay un prejuicio contra los jóvenes y las mujeres, y ese prejuicio se antepone ante cualquier tipo de razonamiento cuando abordás el tema de los menores".

En ese momento, Marzol intervino y opinó: "Un menor que mata a otro menor... como el caso de Kim, que la arrastraron durante 15 cuadras... Ahí no podés hacer ningún análisis, más que decir que ese chico es una bestia".

“No es una bestia. Para el pibe de 14 está bien lo que hizo porque su objetivo primordial era vender ese auto para conseguir guita y comprar droga”, le respondió Canaletti.

La rubia continuó: "Pero no está bien. Ni siquiera se titula persona ese ser. La nena está muerta y él está vivo". Y agregó: "Respetar la vida del otro no es un extremo, es algo que debería ser normal".

Más adelante, en otra parte de la discusión, Noelia remarcó: "Una chica de 13 años es chica para quedar embarazada, pero un nene de esa edad no es grande para ir preso. Si estamos cuidando a una menor de que no quede embarazada, también podríamos bajar la ley imputabilidad para que un nene no pueda matar".

Inmediatamente, el comunicador le contestó: "Comprendeme el concepto: el Estado decide que a los pibes de 14 años no se los pena. Es una visión extrema bajar la ley de imputabilidad". "Hay un montón de gente que no piensa eso", siguió la bailarina.

“Una tontería repetida por un millón de personas sigue siendo una tontería”, disparó el periodista. "Me faltás el respeto si decís que lo que yo digo es una tontería. Es una falta de respeto decir que lo que dice otra persona es una tontería, siempre", sostuvo Marzol.