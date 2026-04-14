Indignación con Cinthia Fernández por su exposición en el caso Ángel: “No se puede hacer un show...”

Sin embargo, una de las intervenciones más contundentes fue la de Nancy Duré, quien apuntó directamente contra el contenido publicado por Fernández en sus redes. En particular, cuestionó una imagen generada con inteligencia artificial en la que se ve a Ángel junto a Lucio Dupuy, otro niño fallecido en circunstancias similares.

Cinthia Fernández, la abogada sin título - captura Puro Show

Visiblemente molesta, la periodista fue tajante: “A mí me dio mucha vergüenza, sobre todo lo que subió con inteligencia artificial de los dos nenes abrazados. No se puede hacer prensa con cualquier cosa, no se puede hacer show con cualquier cosa. Acá hay dos familias que están sufriendo”, disparó.

En la misma línea, también puso el foco en la dimensión social del caso y en la sensibilidad que requiere: “Acá hay toda una sociedad que está indignada por esta situación y porque también hay muchos chicos más, como éstos, que todavía siguen sufriendo”, agregó.

Sobre el cierre del análisis, Pampito volvió a tomar la palabra para cuestionar las imágenes que circularon en redes, donde se ve a Fernández acompañando a Castillo en el lugar. “Puede dar su opinión, por supuesto que es válida, pero pararse ahí, en la puerta, vestida de abogada, con todos los medios de comunicación, la verdad que no”, concluyó, marcando su postura frente a la exposición de la mediática en medio de un caso tan delicado.

IG Cinthia Fernández- trabajo en equipo

Cuál fue el explosivo descargo de Cinthia Fernández por la muerte de Ángel

Desde Comodoro Rivadavia, Cinthia Fernández tomó la palabra este lunes en Lape Club Social (América TV) para referirse al caso que sacude a todo el país: la trágica muerte de Ángel, el nene de apenas cuatro años.

Visiblemente afectada por la situación, la panelista expresó su bronca y dolor al poner en voz alta el reclamo de justicia de la familia. "Yo veo una situación indignante. A mí Lorena me parte el alma. Me dice: 'El único delito que cometí es no haberlo parido'. Con tantas mujeres que no pueden ser madres, y esta hija de puta puede ser madre, perdón por la palabra. Ya abandonó dos criaturas, y una la entregó en un cajón", disparó sin filtros.

A medida que avanzaba su testimonio, el tono de sus palabras se volvía cada vez más duro, apuntando de lleno contra quienes, según su mirada, debían garantizar la protección del menor. "No me vengas a decir que una psicóloga no puede ver eso, no me vengas a decir que institucionalmente no pueden ver eso, no me vengan a no hablar de tongos de la psicóloga, no me vengan a hablar de nada, no me levanten un pañuelo que no tengo ganas de ver, porque no les creo nada, porque por políticas, por sesgo, por ideología, hoy estamos llorando a Ángel", lanzó con contundencia.

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Además, la estudiante de abogacía y pareja de Roberto Castillo sostuvo que el fatal desenlace podría haberse evitado y resaltó el entorno afectivo en el que el pequeño se encontraba. "Se pudo haber evitado, era un nene feliz que estaba con su papá y con su mamá de corazón que era mucho más mamá que la mamá que lo parió", aseguró.

Lejos de bajar el tono, Cinthia Fernández redobló la apuesta al exigir castigos ejemplares y responsabilidades claras. "No me vengan a hablar de que hacen su trabajo bien, no se quieran lavar las manos, yo los quiero a todos presos, y a Mariela Altamirano, la quiero en perpetua, y a Maicol, lo quiero en perpetua, y que el juez responda con su libertad, porque ¿sabes qué pasa? Cuando un juez de familia, porque escuchen bien, se dedica a familia, debería conocer los núcleos familiares", manifestó.

En el cierre de su descargo, también señaló directamente a profesionales y funcionarios involucrados. "Esa tipa (por la psicóloga) tiene que tener primero la delicadeza de renunciar, y después de comerse el juicio que se tenga que comer, y los cargos que se tenga que comer, Leiva, Roldán, Pérez, Altamirano y González, todos, todos, y a los dos homicidas, perpetua", concluyó, sin ocultar su indignación.