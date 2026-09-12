Aseguran que Tini Stoessel le fue infiel a Rodrigo De Paul con un mediático cantante: "Chapaban a lo loco"

“¿Vieron que uno dice ‘che, pero parece que se están besando en serio’? Pues sí, se besaban en serio. Y una persona que estaba ahí, que es de mi confianza y que le creo, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco ”, disparó.

A partir de su relato, Iglesias también cuestionó la idea de que los besos entre artistas durante una producción sean siempre parte de una ficción y planteó que puede existir una atracción real detrás de esas escenas. “Basta de esta mentira de que los actores y los cantantes se besan de mentira”, lanzó Fernanda.

Luego, la periodista se mostró comprensiva ante la posibilidad de que la química entre ambos hubiera excedido el guion y explicó por qué considera que una situación así podría darse entre dos personas jóvenes que comparten una producción: “Yo los entiendo. Son dos chicos jóvenes que están buenos, que se tienen que dar un beso. Y vos decís: ‘Bueno, sí, me quedo un ratito más con este chico’”.

La versión salió a la luz varios años después de aquella colaboración y reavivó la atención sobre el vínculo que tenían los cantantes en ese momento. De acuerdo con lo relatado por Iglesias, el supuesto acercamiento habría ocurrido mientras Tini mantenía su relación con De Paul, aunque ninguno de los protagonistas confirmó hasta el momento que haya existido un romance entre ellos.

Cuándo se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan uno de los momentos más importantes de su historia de amor. Después de varias idas y vueltas, la pareja confirmó que dará el gran paso y ya comenzaron los preparativos para su casamiento.

La cantante fue quien hizo pública la noticia a través de sus redes sociales. En un video mostró su anillo de compromiso y, emocionada, anunció: “Me caso”. Además, compartió imágenes de su primera prueba del vestido de novia en París.

Ahora, la gran incógnita pasa por saber cuándo será la boda. Según la información que trascendió en las últimas semanas, Tini y De Paul se casarían el 19 de diciembre de 2026.

La fecha fue revelada públicamente por Susana Giménez durante una conversación con Marley. “¡Muy enamorados! Se casan ahora el 19 de diciembre”, aseguró la conductora, dando así una de las pistas más fuertes sobre el día elegido.

El lugar también habría sido definido. La celebración se realizaría en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, un exclusivo predio que ya fue elegido para importantes eventos y que permitiría a la pareja mantener cierta privacidad frente a la enorme exposición mediática.

Mientras avanzan los preparativos, Tini ya comenzó a mostrar algunos detalles de lo que será su gran día. La artista viajó a París para trabajar en su vestido junto al diseñador Ludovic de Saint Sernin y compartió parte de ese proceso con sus seguidores.

De esta manera, después de una primera etapa marcada por la exposición, una separación y una posterior reconciliación, la pareja se prepara para sellar su historia de amor con una boda que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del espectáculo argentino.