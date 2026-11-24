Cómo están los cinco cachorritos de Lucy, la perra de Jimena Barón

Jimena Barón adoptó a Lucy después de conocerla en un rodaje y, pocas semanas más tarde, se enteró de que estaba preñada. La primera ecografía indicaba que venían tres cachorros, pero el 30 de octubre nacieron cinco. Jimena acompañó a su perra durante toda la noche y hasta le prestó su almohada para que pariera en el sillón blanco del living.

La cantante los bautizó Manchita, Segundo, Rolo, Ine y El Mago. Rolo se ganó el nombre porque no paraba de rodar por el sillón. A la cuarta le pusieron Ine por “inesperada” y al último lo llamaron El Mago porque tenía una pata blanca que parecía un guante.

Durante las primeras noches, Matías Palleiro le propuso a Jimena turnarse para vigilar a Lucy y a sus crías. Días después, la actriz compartió otro momento en sus historias de Instagram. “¡Hola ojitos! ¡Ay no, por favor!”, se la escuchó decir al grabar a dos de los cachorritos que acababan de abrir los ojos.

Para la primera visita al veterinario, Jimena llevó a los cinco en un bolso y mostró cómo pesaban a uno de ellos. Después contó que Lucy estaba bien y que sus crías estaban creciendo mucho. También admitió que se había encariñado tanto que fantaseaba con mudarse a una casa con verde, en una zona como Escobar, para quedarse con todos.