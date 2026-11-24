En la misma línea también hicieron hincapié en el esfuerzo económico que estaría realizando la empresaria para sostener a sus hijas. "Y aparte se mantiene entre ambos. Y de hecho es millonaria, pero la está manteniendo sola", agregaron.

De esta manera, el enfrentamiento entre Wanda e Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena, con un nuevo reclamo vinculado a las responsabilidades económicas del futbolista y al bienestar de sus hijas.

Por qué Wanda Nara cree que recompondrá el vínculo con Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a hablar sobre la conflictiva situación que atraviesa con Mauro Icardi y, aunque todavía existen diferencias entre ambos, se mostró esperanzada respecto a la posibilidad de recuperar el diálogo en algún momento. Durante una entrevista en Infama (América TV), la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió su mirada sobre el futuro de la relación con su exmarido y explicó por qué cree que, tarde o temprano, podrán dejar atrás los enfrentamientos y resolver las cuestiones que aún tienen pendientes.

La consulta surgió cuando Oliver Quiroz le preguntó si podía imaginar una futura conversación con el futbolista. Lejos de mostrarse negativa, la mediática respondió con optimismo y dio a entender que no considera que el distanciamiento sea definitivo. “Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”, expresó.

Al explicar los motivos de su postura, Wanda tomó como referencia lo que sucedió con Maxi López, con quien atravesó una etapa de fuertes cruces y diferencias que, con los años, lograron quedar atrás. En ese sentido, hizo hincapié en que muchas veces una conversación cara a cara puede ayudar a destrabar situaciones que parecen imposibles de resolver. “Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas”, reflexionó.

Además, la empresaria destacó que logró conservar un vínculo cordial con sus exparejas y aseguró que espera que con Icardi ocurra lo mismo. “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”, sostuvo, sin cerrar la puerta a una futura reconciliación en términos de diálogo. Luego, al ser consultada sobre cuál cree que será el desenlace de la disputa con el delantero, volvió a expresar confianza en que las diferencias podrán solucionarse: “Tarde o temprano se va a aclarar todo”. No obstante, prefirió no profundizar cuando la conversación giró específicamente hacia la causa judicial que los involucra y evitó dar detalles sobre el expediente. “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”, contestó.

Por otro lado, la entrevista también abordó su presente sentimental junto a Martín Migueles. Al referirse a esta etapa de su vida, Wanda se mostró conforme con el momento que atraviesa y describió cómo se siente en la relación, asegurando estar “muy tranquila, muy libre”. También valoró la decisión de su pareja de mantenerse alejado de la exposición pública.