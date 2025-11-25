Los descomunales números detrás del escandaloso divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Embed

Cuánto hay en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Según detalló Daniel Fava, el panorama económico que rodea la separación es mucho más amplio de lo que parecía. Por un lado, estimó que a lo largo de su carrera —tanto dentro de la cancha como en su rol de entrenador— Martín Demichelis habría generado ingresos cercanos a los 80 millones de dólares. A ese número, ya de por sí impactante, se le agregan distintos bienes que fueron acumulando durante los años de relación.

Entre ellos figura el lujoso departamento del Chateau Libertador, donde actualmente residen Evangelina y sus hijos, valuado en unos 3,6 millones de dólares. Pero no es el único inmueble de peso: la propiedad que poseen en Marbella también se convierte en un punto central de esta discusión. Se trata de una mansión cuyo valor ronda los 9,8 millones de dólares, y que, según el periodista, incluso superaría en ostentación a la famosa “Casa de los sueños” que Mauro Icardi le compró a Wanda Nara.

Otro activo importante es la vivienda que tenían en Alemania, vendida en 2022 por alrededor de 6,8 millones de dólares, justo antes del regreso de la familia a la Argentina cuando Demichelis asumió como director técnico de River Plate.

A todo esto todavía falta sumarle un capítulo clave: el dinero distribuido en cuentas internacionales, inversiones y propiedades menores que aún deben rastrearse para completar el panorama patrimonial. Con esos elementos sobre la mesa, el cálculo preliminar supera ampliamente los 100 millones de dólares, una cifra que explica por qué esta división de bienes promete ser tan extensa como compleja.