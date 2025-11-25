Los descomunales números detrás del escandaloso divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Comienza la feroz etapa de tener que dividir los bienes entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, un capítulo tan delicado como inevitable dentro de su separación. ¿De cuánto estamos hablando?
25 nov 2025, 23:06
Los descomunales números detrás del escandaloso divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Además del vínculo afectivo que quedó atrás, Evangelina Anderson y Martín Demichelis tuvieron que encarar un capítulo decisivo y, tal vez, el más complejo de su separación: la división de bienes. No se trata de un trámite menor, sino de una negociación que requiere tiempo, abogados y muchísima cautela, especialmente por el patrimonio millonario acumulado durante los 18 años de carrera internacional del exfutbolista y la compañía de la modelo en esos años.
Entre contratos europeos, inversiones, propiedades y activos generados en más de una década y media de trayectoria, las cifras que se ponen sobre la mesa son tan abultadas como sensibles. Por eso, ambos comenzaron un proceso que demanda precisión y acuerdos claros, en medio de un clima donde lo emocional convive con lo estrictamente legal y económico.
De acuerdo a lo que contó Daniel Fava en A la Tarde (América TV), el monto alcanzaría los 100 millones de dólares, una fortuna que el exfutbolista y actual técnico en Inglaterra, España, Alemania, Argentina y México.
El panelista hizo un pormenorizado detalle de los montos que manejan los abogados de los ex con miras a hacer una división de bienes lo más justa posible, aunque señaló que Demichelis podría estar ocultándole a su ex algunos ingresos no declarados.“Si Evangelina estuvo atenta, no se le escapa un dólar”, observó.
Embed
Cuánto hay en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Según detalló Daniel Fava, el panorama económico que rodea la separación es mucho más amplio de lo que parecía. Por un lado, estimó que a lo largo de su carrera —tanto dentro de la cancha como en su rol de entrenador— Martín Demichelis habría generado ingresos cercanos a los 80 millones de dólares. A ese número, ya de por sí impactante, se le agregan distintos bienes que fueron acumulando durante los años de relación.
Entre ellos figura el lujoso departamento del Chateau Libertador, donde actualmente residen Evangelina y sus hijos, valuado en unos 3,6 millones de dólares. Pero no es el único inmueble de peso: la propiedad que poseen en Marbella también se convierte en un punto central de esta discusión. Se trata de una mansión cuyo valor ronda los 9,8 millones de dólares, y que, según el periodista, incluso superaría en ostentación a la famosa “Casa de los sueños” que Mauro Icardi le compró a Wanda Nara.
Otro activo importante es la vivienda que tenían en Alemania, vendida en 2022 por alrededor de 6,8 millones de dólares, justo antes del regreso de la familia a la Argentina cuando Demichelis asumió como director técnico de River Plate.
A todo esto todavía falta sumarle un capítulo clave: el dinero distribuido en cuentas internacionales, inversiones y propiedades menores que aún deben rastrearse para completar el panorama patrimonial. Con esos elementos sobre la mesa, el cálculo preliminar supera ampliamente los 100 millones de dólares, una cifra que explica por qué esta división de bienes promete ser tan extensa como compleja.