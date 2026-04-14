Denuncias, amenazas y un video íntimo: cómo fue la trágica muerte de Verónica Altamirano

Una joven abogada de 29 años fue encontrada ahorcada en Santiago del Estero luego de denunciar a su expareja por violencia de género y la difusión de un video íntimo.
La joven de 29 años, abogada y profesora de danzas, fue hallada sin vida por su padre.
Verónica Shadia Altamirano, la joven que fue encontrada muerta por su padre en Santiago del Estero.
Una joven abogada de 29 años fue encontrada ahorcada en Santiago del Estero luego de denunciar a su expareja por violencia de género y la difusión de un video íntimo.
La víctima, identificada como Verónica Shadia Altamirano, quien también era una reconocida profesora de danzas en la ciudad de Pinto, había formalizado su presentación judicial el pasado 1 de marzo ante la Comisaría 17.
En su presentación judicial, según informaron medios locales, la joven detalló que la relación con su novio era “intermitente” y que decidió ponerle fin el 26 de febrero debido a que padecía un maltrato psicológico y verbal, además de violencia sexual y física.
Pocos días antes de su fallecimiento, la profesional se enteró, a través de un amigo, de que su expareja estaba divulgando imágenes íntimas y realizando comentarios sobre su sexualidad en reuniones sociales y a través de un grupo de WhatsApp.
En ese marco, Altamirano reveló a las autoridades que el acusado la amenazaba cada vez que ella mencionaba denunciarlo, asegurándole que “no le iban a hacer nada”.
El cuerpo de la abogada fue hallado el sábado por su padre, el odontólogo Luis Guerrero Altamirano, en un terreno baldío situado frente a la vivienda familiar.
Según se informó, pese a que el hombre intentó auxiliarla, personal médico constató que ya no presentaba signos vitales.
Actualmente, la Justicia investiga el caso como un presunto suicidio. En ese contexto, el fiscal Ezequiel Bustamante ordenó la realización de una autopsia para descartar cualquier otra hipótesis y confirmar la causa del deceso.