Denuncias, amenazas y un video íntimo: cómo fue la trágica muerte de Verónica Altamirano

En ese marco, Altamirano reveló a las autoridades que el acusado la amenazaba cada vez que ella mencionaba denunciarlo, asegurándole que “no le iban a hacer nada”.

El padre encontró el cuerpo de la joven

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El cuerpo de la abogada fue hallado el sábado por su padre, el odontólogo Luis Guerrero Altamirano, en un terreno baldío situado frente a la vivienda familiar.

Según se informó, pese a que el hombre intentó auxiliarla, personal médico constató que ya no presentaba signos vitales.

Actualmente, la Justicia investiga el caso como un presunto suicidio. En ese contexto, el fiscal Ezequiel Bustamante ordenó la realización de una autopsia para descartar cualquier otra hipótesis y confirmar la causa del deceso.