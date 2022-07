Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en Lomas de Zamora: ¿cuándo la vieron por última vez?

En diálogo con Diario Conurbano, Victoria afirmó: “Ayer realizamos la denuncia y sospechamos porque hay un chico de casi 26 años que le pedía irse juntos y yo se lo impedía porque el se droga, roba y tiene mala junta”.

nena desaparecida.jpg Agustina Gutiérrez tiene 15 años y el domingo se fue de su casa en Villa Albertina

“En mayo yo hice la denuncia porque entró a mi domicilio y estaba con mi hija. No me dejaba abrir la puerta, tuve que llamar a un patrullero. Anda en la delincuencia, se droga. No quiero que esté con mi hija”, explicó la mamá, quien pensó que a partir de la denuncia la historia iba a cambiar. “La iba a buscar todos los días al colegio, una compañerita dijo que la zamarreaba, que no la dejaba hablar con sus compañeritos por celos”, explicó rompiendo en llanto.

El último contacto que tuvo Agustina Gutiérrez con su familia

La adolescente estuvo el domingo en la casa de su abuela y a las 15.30 se fue sin decir nada. “Creo que está con él porque se fue sin nada. Se fue el domingo, la vieron por La Noria en una parada”, explicó la desesperada madre, en diálogo con C5N.

agustina gutierrez.jpg

Agustina tiene 15 años, el color del cabello es oscuro, tiene flequillo, su piel es morena, y vestía una campera negra, un jean celeste y zapatillas Adidas blancas con rayas verdes.

La familia pide que ante cualquier información se comuniquen a los teléfonos 1122537348, 1551175074 (madre), 1122969546 (tía) y 1166610832 (abuela). También se pueden comunicar al 911.