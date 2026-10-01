El angustiante llanto de la denunciante de Joaquín Levinton: la desesperada súplica que hizo

En un audio todavía más duro que pasaron en el ciclo, la denunciante realizó una súplica: "Te pido por favor que no me llamen, que estoy muy mal".

Qué dicen los chats de Joaquín Levinton con su denunciante

El periodista Martín Candalaft accedió al expediente judicial y expuso en DDM (América TV) algunos de los principales elementos que aparecen en la investigación. Según explicó, el caso se inició a partir de una comunicación realizada al 911 por parte de la mujer que señaló a Joaquín Levinton.

Al reconstruir lo que figura en la causa, Candalaft leyó el relato incorporado al expediente sobre el episodio denunciado: "El 4 de diciembre de 2024 llama por teléfono al 911. En aquella oportunidad, refirió haber mantenido una relación amorosa con Joaquín Levinton -a quien reconoce como cantante de la banda musical Turf-, entre los años 2015 y 2020. Indicó que el día 24/06/23 recibió un llamado telefónico por parte de Levinton, quien la invitó a la casa, aceptando la invitación. Que una vez en el domicilio, Levinton la obligó a tomar drogas y la abusó sexualmente", detalló el panelista.

A continuación, el periodista explicó qué ocurrió después de que la presentación llegara a la Justicia y cuál fue la respuesta de la defensa del músico: "Cuando llega esta denuncia, la empiezan a buscar para ver si ella quería instar la acción penal. No la encuentran. Se presenta el abogado de Joaquín y presenta como prueba las capturas de las conversaciones entre ellos", siguió Candalaft.

Durante la emisión del programa de Mariana Fabbiani, además, se exhibieron distintos intercambios de mensajes entre Joaquín y Paula, correspondientes al período posterior al episodio denunciado. Antes de mostrar las conversaciones, Candalaft precisó: "Estos mensajes ocurrieon entre 2023 y principios del 2024", señaló el periodista.

En uno de esos intercambios, mientras la investigación judicial continuaba, Paula le habría propuesto al cantante volver a encontrarse y mantener el vínculo en secreto. En el mensaje, le escribió: "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. Mientras tanto podemos vernos a escondidas. Te hago el pe... de tu vida", le propone al cantante.

Frente a esa propuesta, Levinton respondió haciendo referencia al proceso judicial y a las indicaciones que recibía de su abogado. En la conversación, el músico manifestó: "Ojalá que esto pase, que podamos volver a tener una buena relación como la que teníamos. Beso", "Lamentablmente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia", le responde Joaquín en dichos mensajes.

Finalmente, Candalaft contó qué ocurrió cuando desde la Justicia intentaron localizar nuevamente a Paula para avanzar con la presentación. Según explicó en televisión: "La jueza intenta rastrear a Paula. La logran encontraron y respondió: 'Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton'. Y esto consta en el expediente", concluyó el panelista.