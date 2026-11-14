Un policía murió de un disparo efectuado por un comisario durante un operativo

Cuando los agentes intentaron detenerlos, los hombres trataron de escapar corriendo y se produjo un intercambio de disparos. Los cuatro fueron reducidos y quedaron bajo custodia policial.

El jefe policial fue apartado de sus funciones. (Foto: archivo)

Sin embargo, cuando el procedimiento parecía haber terminado, ocurrió el episodio fatal. Los sospechosos estaban en el suelo, esposados, mientras los efectivos aguardaban instrucciones de la fiscalía. En ese momento, se escuchó una detonación que sorprendió a los policías.

De acuerdo a los testimonios, el arma que manipulaba el comisario interino de Chascomús se disparó y el proyectil impactó directamente en el pecho de Colarusso. Los investigadores buscan determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el disparo y establecer si existió una manipulación negligente del arma reglamentaria.

El comisario involucrado fue pasado a disponibilidad y quedó imputado por homicidio culposo, aunque hasta el momento no se dispuso su detención.

Quién era Federico Colarusso, el policía que murió en Chascomús

Colarusso nació en General Belgrano y vivía en la actualidad en Ranchos, una localidad ubicada a menos de 30 kilómetros de Chascomús. Prestaba servicio en el Destacamento de la Policía de Seguridad Vial de Lezama y su muerte provocó conmoción entre sus compañeros y en las localidades donde había desarrollado su vida personal y profesional.

Desde la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama difundieron un comunicado para despedirlo. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros de servicio, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro respeto ante tan irreparable pérdida”, indicaron.

La Policía Científica tenía previsto realizar este sábado la autopsia en Lomas de Zamora. El resultado será clave para avanzar en la investigación y reconstruir las circunstancias en las que un operativo que había terminado con cuatro detenidos derivó en la muerte de uno de los efectivos que participaban del procedimiento.