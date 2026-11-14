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Así fue la incómoda pregunta de Rocío Robles a Daniela Celis en PH sobre Thiago Medina

En PH, Podemos Hablar, Daniela Celis quedó descolocada cuando Rocío Robles le preguntó por la denuncia contra Thiago Medina y sus hijas.

14 nov 2026, 23:35
rocio robles y daniela celis
rocio robles y daniela celis

Un tema que Daniela Celis había pedido dejar afuera de la conversación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de su paso por PH, Podemos Hablar. Durante el clásico cara a cara del ciclo de Telefe, Rocío Robles le preguntó por la denuncia que involucra a Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas, y la influencer quedó descolocada.

La consulta llegó cuando ambas se encontraban frente a frente. Robles quiso saber cómo imaginaba Daniela la relación entre sus hijas y una eventual futura pareja, teniendo en cuenta la situación judicial que involucra al padre de las nenas. "No quisiera que te sientas incómoda, pero sabemos que una denuncia trascendió o no trascendió con el papá de tus nenas, sin entrar ahí, bah, como vos quieras, porque es tu vida, uno a veces piensa que conoce al otro y no lo conoce y viceversa. Vos que hoy estás buscando pareja, ¿cómo te imaginas con dos nenas chiquitas que puede ser el día de mañana tu pareja con ellas? ¿Hasta dónde te imaginás compartiendo? ¿Hasta dónde le permitirías llegar a una futura pareja? ¿Qué nivel de confianza le permitirías con tus nenas?", le preguntó incómoda Robles.

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Celis intentó responder sin profundizar en el tema y explicó cuáles son los límites que estableció a la hora de presentarles a sus hijas a alguien con quien pueda iniciar una relación. "Mis nenas son lo más sagrado que yo tengo en mi vida. De hecho, este año que yo estuve sola, nunca conocieron a nadie y es algo que yo tengo pactado conmigo misma hasta que yo sienta que es seguro el amor de mi vida o el hombre que me va a acompañar, no van a conocer a mis hijas. Entiendo muy bien cuál es el límite de las niñas y de mi vida, pero separo mi vida. Yo separo mi vida sola y mi vida con mi familia", contestó.

Pero la conversación continuó. Robles quiso saber cómo hacía Daniela para organizar sus tiempos, tener citas y encontrar momentos para su vida personal mientras cría a sus dos nenas. "He tenido muchas citas. Creo que lo dijiste vos o no sé quién fue que lo dijo, el que come callado, come mejor, algo así. Yo soy muy partidaria de que si la mamá está bien, va a poder estar bien para sus hijos también. Aprendí a elegirme, aprendí también a priorizarme. Siempre yo digo que tengo a mis hijas, el trabajo y estoy yo a lo último. Y entonces me estoy ocupando un momento en un lugar donde digo: 'Necesito charlar con alguien, reírme un rato, el que me entienda, el que me dé un consejo'", respondió Daniela.

"No la encontré a esa persona aún, pero no me rindo y estoy todo el tiempo apostando al amor, sabiendo de que algún día va a aparecer o o no, no lo sé, puede pasar de todo, pero disfruto de cada momento y en casa tengo un gran equipo. Yo tengo dos niñeras. La tengo a mi mamá también que está un poco conmigo, un poco en su casa y el padre es muy presente. Thiago va a ver a las nenas todos los días", agregó.

Qué dijo Daniela Celis tras el incómodo momento con Rocío Robles en PH

El malestar tuvo que ver con un pedido que Daniela Celis había hecho antes de la grabación: no hablar de la denuncia contra Thiago Medina. Según contó después en una nota con LAM (América TV), era la primera vez en sus cuatro años en los medios que solicitaba dejar un tema afuera de una charla. Aseguró que la producción estaba al tanto y que había llegado al programa confiada en que ese límite sería respetado.

"En el careo me hace esta pregunta, que no sé si me incomodó, pero sí me descolocó", explicó la influencer. También adelantó que su reacción se notó en cámara y que, ante la sorpresa, decidió contestar de manera general para poder continuar con la grabación.

Después del intercambio, tanto integrantes de la producción como Andy Kusnetzoff se acercaron para pedirle disculpas. Según relató Daniela, el conductor le aclaró que no le había indicado a Robles que le hiciera esa pregunta y que desconocía lo que iba a plantearle. Celis aseguró que aceptó las disculpas y que eligió confiar en sus explicaciones.

La versión de Robles también se conoció después. En diálogo con Teleshow, explicó que llegó tarde al estudio y que fue directamente del camarín al piso, por lo que no había participado de la charla previa entre los invitados. Según su relato, no sabía que Daniela había pedido no hablar de ese asunto.

Robles contó, además, que el intercambio había comenzado con una pregunta de Celis sobre su relación con Adrián Suar y la diferencia de edad entre ambos. Cuando llegó su turno, decidió consultarle por su proyecto de buscar pareja y por la manera en que pensaba integrar a una futura relación a la vida de sus hijas.

La participante de MasterChef Celebrity sostuvo que no buscó incomodarla y que, al advertir el cambio en su expresión, intentó continuar con otra pregunta. También consideró que el malestar de Daniela podía estar dirigido a la producción, por no haberle transmitido previamente el pedido que había realizado.

     

 

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