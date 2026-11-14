Así fue la incómoda pregunta de Rocío Robles a Daniela Celis en PH sobre Thiago Medina

"No la encontré a esa persona aún, pero no me rindo y estoy todo el tiempo apostando al amor, sabiendo de que algún día va a aparecer o o no, no lo sé, puede pasar de todo, pero disfruto de cada momento y en casa tengo un gran equipo. Yo tengo dos niñeras. La tengo a mi mamá también que está un poco conmigo, un poco en su casa y el padre es muy presente. Thiago va a ver a las nenas todos los días", agregó.

Qué dijo Daniela Celis tras el incómodo momento con Rocío Robles en PH

El malestar tuvo que ver con un pedido que Daniela Celis había hecho antes de la grabación: no hablar de la denuncia contra Thiago Medina. Según contó después en una nota con LAM (América TV), era la primera vez en sus cuatro años en los medios que solicitaba dejar un tema afuera de una charla. Aseguró que la producción estaba al tanto y que había llegado al programa confiada en que ese límite sería respetado.

"En el careo me hace esta pregunta, que no sé si me incomodó, pero sí me descolocó", explicó la influencer. También adelantó que su reacción se notó en cámara y que, ante la sorpresa, decidió contestar de manera general para poder continuar con la grabación.

Después del intercambio, tanto integrantes de la producción como Andy Kusnetzoff se acercaron para pedirle disculpas. Según relató Daniela, el conductor le aclaró que no le había indicado a Robles que le hiciera esa pregunta y que desconocía lo que iba a plantearle. Celis aseguró que aceptó las disculpas y que eligió confiar en sus explicaciones.

La versión de Robles también se conoció después. En diálogo con Teleshow, explicó que llegó tarde al estudio y que fue directamente del camarín al piso, por lo que no había participado de la charla previa entre los invitados. Según su relato, no sabía que Daniela había pedido no hablar de ese asunto.

Robles contó, además, que el intercambio había comenzado con una pregunta de Celis sobre su relación con Adrián Suar y la diferencia de edad entre ambos. Cuando llegó su turno, decidió consultarle por su proyecto de buscar pareja y por la manera en que pensaba integrar a una futura relación a la vida de sus hijas.

La participante de MasterChef Celebrity sostuvo que no buscó incomodarla y que, al advertir el cambio en su expresión, intentó continuar con otra pregunta. También consideró que el malestar de Daniela podía estar dirigido a la producción, por no haberle transmitido previamente el pedido que había realizado.