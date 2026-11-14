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L-Gante opinó sobre el escándalo de Wanda y la China Suárez en el show de Martín Cirio: "Hay niños en el medio"

Martín Cirio no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por el escándalo del momento y L-Gante respondió con una frase que dio que hablar.

14 nov 2026, 22:02
china suarez, lgante y wanda nara
china suarez, lgante y wanda nara

Los gritos de "¡Wanda, Wanda!" del público marcaron el clima de una pregunta que L-Gante no pudo esquivar. Durante su participación en el show de Martín Cirio en el estadio de Huracán, el cantante fue consultado por el reciente cruce entre Wanda Nara y la China Suárez y, aunque eligió medir sus palabras, dejó una reflexión que llamó la atención.

La consulta llegó después de que el músico ya hubiera tenido un gesto de respaldo hacia su expareja. Tras el intercambio de mensajes entre la conductora y la actriz, Elián Valenzuela compartió una foto junto a Wanda con una frase de apoyo: "Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera". Ella reposteó la imagen y respondió: "Cómo dolió este amor verdadero".

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Esta vez, el tema apareció en medio del espectáculo de Cirio, quien no dudó en preguntarle al cantante qué pensaba de la disputa. "Elián, ¿qué pensás de Eugenia Richardson y Wanda Nara? ¿Viste todo? Todo lo que pasó entre la China y Wanda hoy. Los mensajitos cruzados", le consultó Cirio.

"Sí. Es un tema, obvio, siempre", expresó L-Gante. "Es un tema también que hay que tratarlo sin perder la elegancia, ¿viste? Para esas cosas está la elegancia y aplicar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio", sostuvo L-Gante.

Cómo fueron los fuertes mensajes que publicaron Wanda Nara y la China Suárez

La pregunta del streamer llegó después de una nueva escalada en la disputa entre ambas. Todo se reavivó tras la difusión de un video del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. Luego de que las imágenes circularan en las redes, la China publicó un extenso descargo en el que cuestionó los insultos que, según denunció, Wanda le había dirigido.

"Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’", escribió la actriz. En el mismo mensaje, también apuntó contra la conductora por su historia sentimental y defendió su trayectoria artística: "Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

Wanda tampoco se quedó callada y respondió a través de sus historias de Instagram. Entre sus publicaciones, lanzó la frase "Algunas tenemos más dignidad", en otro mensaje dirigido a la actriz.

Además, la China volvió a hacer referencia a L-Gante cuando escribió: "'No tenés dignidad' me dice una 'mujer' que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito". La frase hizo alusión a la versión que el cantante había contado tiempo atrás sobre una supuesta propuesta de matrimonio de Wanda a cambio de una Ferrari.

     

 

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