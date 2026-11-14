L-Gante opinó sobre el escándalo de Wanda y la China Suárez en el show de Martín Cirio: "Hay niños en el medio"

Cómo fueron los fuertes mensajes que publicaron Wanda Nara y la China Suárez
La pregunta del streamer llegó después de una nueva escalada en la disputa entre ambas. Todo se reavivó tras la difusión de un video del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. Luego de que las imágenes circularan en las redes, la China publicó un extenso descargo en el que cuestionó los insultos que, según denunció, Wanda le había dirigido.
"Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’", escribió la actriz. En el mismo mensaje, también apuntó contra la conductora por su historia sentimental y defendió su trayectoria artística: "Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".
Wanda tampoco se quedó callada y respondió a través de sus historias de Instagram. Entre sus publicaciones, lanzó la frase "Algunas tenemos más dignidad", en otro mensaje dirigido a la actriz.
Además, la China volvió a hacer referencia a L-Gante cuando escribió: "'No tenés dignidad' me dice una 'mujer' que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito". La frase hizo alusión a la versión que el cantante había contado tiempo atrás sobre una supuesta propuesta de matrimonio de Wanda a cambio de una Ferrari.