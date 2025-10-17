A las patadas: el brutal ataque de una alumna contra la directora de una escuela primaria

Foto escuela Mar del Plata Una estudiante de primaria golpeó a la directora cuando quiso frenar una pelea. (Foto: Google).

En ocasiones anteriores, la directora también resultó herida al interponerse durante conflictos entre alumnos, incluso sufrió fisura de cadera hace pocos meses. Además, cuatro docentes más recibieron golpes de puño y patadas en distintos episodios protagonizados por la misma estudiante.

“Si bien se viene trabajando con familiares para brindar orientación psicológica y herramientas de abordaje frente a los ataques de ira de la niña, se han agotado las instancias de trabajo, no hay apego al tratamiento y la comunidad educativa reclama medidas de acompañamiento y cuidado para la niña, el resto de los estudiantes y el cuerpo docente”, finalizaron.

Otro ataque brutal en un colegio, esta vez en Avellaneda

El miércoles 24 de septiembre, Isaías Ezequiel Mendoza, de 15 años, sufrió una agresión violenta en la Escuela Secundaria 127 de Chacabuque, Urroca, en Avellaneda. Según denunció la familia, un alumno de 16 años identificado como L. lo atacó por un asiento en el aula, provocándole lesiones que lo dejaron en estado crítico y en coma inducido en el Hospital Fiorito.

avellaneda_agresionescuela

La secuencia del ataque fue detallada por la madre de la víctima, Evelyn Mendoza, y por el periodista Mauro Szeta en el programa Lape Club Social. Isaías ingresó al aula tras salir del comedor, se sentó en su lugar habitual y recibió un cachetazo del agresor por negarse a ceder su asiento. Cuando intentó defenderse, la docente Rosana Santos lo sujetó de los brazos, impidiendo que se protegiera mientras continuaba la agresión.

“Lo agarra de atrás para que no se defienda, y ahí empiezan las piñas al pecho y a la cara”, relató la madre. Según el testimonio, otros compañeros también habrían colaborado, impidiendo que la hermana de Isaías llamara a la familia.

Qué responsabilidades se investigan

La familia denuncia que la profesora actuó como cómplice del agresor y que el personal del colegio no brindó asistencia médica inmediata. Isaías permaneció sin signos vitales durante 20 minutos hasta que la madre pudo llegar al lugar. Solo dos compañeros ayudaron a buscar un patrullero para trasladarlo.

El agresor de 16 años fue detenido pero luego se le concedió arresto domiciliario por presunta discapacidad y cuestiones de salud mental. La Fiscalía de Menores Número 6, a cargo del doctor Collazo, interviene por tentativa de homicidio.

Isaías Mendoza permaneció en paro cardíaco durante el ataque y fue reanimado tras llegar al hospital. Actualmente, está en coma inducido en terapia intensiva del Hospital Fiorito, donde continúa bajo estricta vigilancia médica. La familia espera milagros para su recuperación.

Qué antecedentes de violencia había en la escuela y qué medidas se tomarán ahora

La madre denunció que no era la primera agresión sufrida por Isaías. En marzo de este año, el mismo agresor le había clavado una lapicera en el brazo. También mencionó que la escuela enfrenta problemas de convivencia: “Muchos chicos ingresan con armas blancas, hay alumnos vulnerables y situaciones de violencia que no se denuncian ni se previenen”.

Evelyn Mendoza manifestó su preocupación por la falta de protocolos claros y la inacción de las autoridades escolares, que dejaron de lado medidas preventivas que podrían haber evitado el ataque.

La comunidad escolar y la familia buscan respuestas sobre la responsabilidad de la docente y del personal del colegio. Además, se prevé la intervención del Consejo Escolar y un seguimiento más exhaustivo del caso para garantizar la seguridad de otros estudiantes.

El hecho, de extrema gravedad, ha generado conmoción en Avellaneda y puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre violencia escolar, protocolos de emergencia y la obligación de proteger a los alumnos dentro de las instituciones educativas.