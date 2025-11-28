El homenaje de Intrusos por la muerte de Meche Portillo: las sentidas palabras de Marcela Tauro

Embed

"Buenas tardes este es un Intrusos diferente porque, algunos sabrán otros no, falleció nuestra compañera Meche y por supuesto Rodrigo y Adrián están acompañando a su familia y sus restos", fueron las palabras con las que Tauro dio inicio a la edición del programa.

Al tiempo que agregó: "Esta es la foto que ellos hicieron el sábado pasado, hace una semana en Jujuy, donde fueron a presentarse la obra", al tiempo que detalló que Portillo "además de trabajar aquí y ocuparse de los escandalones, se ocupaba y los acompañaba en la obra de teatro que hacen los chicos".

"¿Qué podemos decirle? Y la verdad que no estamos bien, es un compañero más que perdido. Una compañera en este caso, el año pasado perdimos uno, ahora otro, y anoche las oraciones de ustedes y las nuestras, y lo que los médicos hicieron no bastó", confesó serena pero visiblemente acongojada.

"Creo que lo que podemos hacer hoy en día por ella es hacerle una misa y si no, elevarle una oración y prenderle una velita y decirle que la queremos mucho. Ella está acá en este momento, debe estar con Rodrigo y con Adrián seguramente", sumó Marcela Tauro quien desde hace muchos años años cultiva la parte espiritual anunciando entonces que el programa de hoy estará dedicado a la querida Meche Portillo antes de ir a la tanda para luego sí dar comienzo a la edición de Intrusos de este 28 de noviembre.

Meche Portillo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares 1

De qué murió Meche Portillo, la productora de Intrusos amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Ayer por la tarde se confirmó una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: la muerte de Mercedes “Meche” Portillo, histórica productora de Intrusos (América TV) y una de las figuras más queridas detrás de cámara. Su partida dejó un profundo impacto en todo el equipo del ciclo, especialmente en Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes expresaron su dolor con emotivos mensajes de despedida.

La salud de Meche se había complicado días después de regresar de un viaje a Jujuy que compartió con todo el staff del programa hasta el sábado 22 de noviembre. Aquella travesía, repleta de actividades, grabaciones y charlas informales, se convirtió sin quererlo en un recuerdo invaluable para quienes la acompañaron. Fue una experiencia cargada de camaradería y momentos cálidos que hoy toman un significado especial. Incluso la producción había difundido una imagen grupal tomada ese mediodía, donde se la veía activa, sonriente y rodeada de colegas que la apreciaban profundamente.

mercedes portillo

Sin embargo, al volver a Buenos Aires la situación cambió abruptamente. Meche sufrió una descompensación severa que encendió las alarmas entre sus seres queridos. Tras realizarle estudios urgentes, los médicos detectaron un cuadro de neumonía bilateral, una infección pulmonar de alta gravedad que obligó a trasladarla de inmediato a terapia intensiva. Sobre ese momento, Lussich describió lo que estaba atravesando su amiga como “la prueba más difícil” que le había tocado enfrentar en su vida.

La evolución de Meche requería un seguimiento constante, minuto a minuto. Desde el programa, los conductores contaron que su estado era extremadamente delicado y que estaba afrontando una batalla tan dura como injusta. Quienes la conocían sabían que era una mujer fuerte, de esas que se plantan aunque las circunstancias sean adversas, una verdadera luchadora que no solía rendirse. Por eso, incluso en medio del panorama más complejo, las esperanzas de una recuperación seguían vivas entre sus compañeros, que se aferraban a la tenacidad que siempre la caracterizó.

Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos médicos y al acompañamiento permanente de su gente, la productora no logró superar el cuadro. Su partida dejó un vacío inmenso y un recuerdo imborrable en quienes compartieron años de trabajo, afecto y complicidades junto a ella.