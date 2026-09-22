El acosador de Homero Pettinato rompió el silencio y lanzó una fuerte acusación: "Es un..."

Más adelante, la conversación giró hacia su situación personal y sus antecedentes con otras figuras públicas. "Hernán, ¿te puedo preguntar vos a qué te dedicás actualmente? ¿Tuviste algún tipo de inconveniente también?", preguntó Layús.

Bloquero sostuvo que ya había atravesado otros conflictos y mencionó un episodio relacionado con un cantante de reggaetón. "Ya he tenido otros problemas, pero bueno, ya no. Ya he tenido un problema también con un cantante de reggaetón, pero ya quedó todo en el olvido. En realidad lo que más preocupaba me tiene es lo de Néstor en Bloque, que el tema de Pettinato. Quiero aclarar que Néstor en Bloque no tiene nada que ver en este problema. El tema es que yo, cuando estuve en Olga, estaba vestido con un buzo con el logo de la banda. Y entonces la gente mezcla todo. Y empezaron a ensuciarlo a él", explicó.

Qué contó Sofía Gonet sobre el acosador tras la amenaza a Homero Pettinato

Luego de la situación que vivió Homero Pettinato durante su programa, cuando fue amenazado al aire, Sofía Gonet se refirió al tema este lunes en Sálvese quien pueda (América TV). Allí contó que ella también atraviesa desde hace años una situación de acoso por parte de la misma persona.

La influencer admitió que el episodio que involucró a su expareja le generó mucha angustia y preocupación. Aunque actualmente estén separados, destacó que sigue queriendo que él se encuentre bien y no corra ningún riesgo. "Es horrible. Con Homero, más allá de todo, está todo bien y no quiero que que le pase nada. Me asusté un montón. Es una persona que a mí me viene acosando ya hace 10 años", reveló.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando recién daba sus primeros pasos en las redes y su nivel de exposición era mucho menor al actual. A partir de ese momento, los mensajes de esta persona se volvieron una constante en su vida cotidiana. "Yo vivo desde hace 10 años con este chabón todos los días mandándome mensajes las 24 horas del día. O sea, no hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje de esta persona todos los días del año hace 10 años. Siempre por redes, la única vez que yo me animé a contar algo que me acuerdo de que lo conté en historias muy al principio, que conté que él me hacía brujerías, tenía un santuario de fotos mías y me mandaba fotos, ahí me empezó a amenazar", contó.

Además, Gonet recordó distintos episodios que vivió a lo largo de este tiempo y señaló que algunos de los mensajes que recibió fueron especialmente inquietantes. Entre ellos, mencionó fotografías y amenazas que hicieron que la situación adquiriera una dimensión todavía más preocupante. "Me mandaba calaveras por fotos, cosas así, cruces que yo dije: 'Bueno, pará'. Después a cada pareja que tuve, obviamente, la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé no sé si soy su mujer o qué", detalló.

La joven también reconoció que, pese a la continuidad del hostigamiento, durante años optó por no realizar una denuncia. Según explicó, el contacto permanente con personas que traspasan los límites a través de las redes terminó haciendo que algunas de estas situaciones le resultaran habituales. "Yo la verdad que nunca hice nada porque medio que es una paja decirlo, pero estoy acostumbrada a encontrarme con personas así haciendo lo que hago, me pasa muy seguido lo de los mensajes. Está bien que este es el caso más extremo, pero a mí me pasa de salir a la calle y capaz tener esos que están siempre ahí esperando", aseguró.

No obstante, Gonet marcó una diferencia entre lo que había experimentado hasta ahora y el episodio reciente. Según explicó, hasta el momento había conseguido mantener a esta persona a distancia mediante bloqueos y nunca se había encontrado con una aparición física. Por eso, lo sucedido con Pettinato modificó su percepción sobre el nivel de riesgo. "Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo", afirmó.

Finalmente, la influencer cuestionó la respuesta que recibió de la Justicia a partir de una experiencia personal anterior. Contó que el año pasado denunció a un vecino por amenazas de muerte y, pese a recurrir a la Policía en dos oportunidades, terminó tomando la decisión de mudarse. "La verdad también es que la Justicia no hace nada. Yo en su momento, el año pasado, denuncié a un vecino, no a él, a un vecino del departamento en el que yo vivía que me había amenazado de muerte. Me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la policía, no hicieron nada", cerró.