El acosador de La Reini Sofía Gonet tiene antecedentes y podría ir preso: qué pasa si no se presenta en la Justicia

De esta manera, la Justicia aguarda que el acusado se presente en la fecha establecida para cumplir con la citación. Pero, de acuerdo con lo explicado en el ciclo de El Trece, el escenario podría modificarse si finalmente decide no concurrir. “Si no se presenta, va a ser declarado en rebeldía y ahí sí lo van a ir a buscar con la fuerza pública”, detalló Pampa Mónaco, al explicar las posibles consecuencias de una eventual ausencia ante el requerimiento judicial.

La convocatoria estaría relacionada, en principio, con la denuncia por amenazas simples. Durante el programa también se hizo referencia a la escala penal prevista para este delito, que contempla una pena de entre seis meses y dos años de prisión. Según lo señalado al aire, se trata de una escala que permite la excarcelación.

Sin embargo, hay otro aspecto que forma parte de la situación judicial del acusado y que podría ser considerado por la Justicia. Se trata de los antecedentes que registra Hernán Bloquero, ya que tendría una causa previa por desobediencia.

En ese sentido, el periodista explicó que el antecedente estaría relacionado con un episodio protagonizado por el hombre con efectivos policiales. “Tiene una causa por desobediencia. Se peleó con la policía en la calle y obviamente que eso es un registro que queda”, señaló el panelista.

Así, mientras continúa el avance de la causa por las amenazas denunciadas, la Justicia deberá analizar la situación de Hernán Bloquero teniendo en cuenta tanto el expediente actual como el antecedente judicial que ya figura en su historial. El próximo paso estará determinado por su comparecencia ante las autoridades y por la evaluación que se realice de todos estos elementos.

Cuál fue el fuerte descargo del acosador de Sofía Gonet tras haber amenazado de muerte a Homero Pettinato

El escándalo no da tregua y ahora fue Hernán Bloquero quien rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de Sofía Gonet, conocida como La Reini. El hombre señalado por la influencer volvió a hablar con Pablo Layús en PrimiciasYa (América TV) y respondió a las denuncias de acoso que pesan sobre él, además de referirse al conflicto que mantiene con Homero Pettinato por una denuncia de amenazas.

Después de que Gonet relatara públicamente el calvario que asegura atravesar desde hace una década, Bloquero negó haberla acosado y cuestionó duramente sus declaraciones. "Esto que me hizo, esto que hizo diciéndome que yo la acosaba y que esto y que lo otro, no quiero saber absolutamente más nada", manifestó.

El hombre también habló sobre el impacto que tuvieron las declaraciones de la influencer y dejó en claro que no pretende volver a contactarla. "¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en piel? Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini", expresó.