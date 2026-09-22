Débora Bello reveló la verdad sobre su separación de Diego Torres: "Fue muy traumático..."

En la entrevista, Débora Bello recordó sus miedos al enfrentar una nueva etapa en su vida por el final de su relación con Diego Torres y en medio del crecimiento de su hija Nina.

"Fueron muchos años, mi pareja más larga y el papá de mi hija, que te pone todo en otro nivel", dijo.

Débora Bello y su reinvención tras separarse de Diego Torres

Sobre la separación de Diego Torres tras tantos años juntos, Débora Bello analizó cómo afrontó esa situación, los replanteos que hizo y el hecho de seguir adelante con firmeza por su hija.

"Nos pasa a todas las mujeres y en un momento tan vulnerable de tu vida, porque realmente estás así, paralelamente tenés que ser una buena mamá. En un momento que se te derrumba todo, tenés que estar entera para ella", reconoció sobre ese momento.

"En el medio tenés a una persona que depende 100 por ciento de vos. Son lecciones de vida y decís: estas cosas también pasan", comentó la modelo sobre la crianza de su hija Nina mientras afrontaba la separación.

Y reconoció que no esperaba el final de su relación con el cantante: "Yo no la vi venir, la verdad que no", concluyó.