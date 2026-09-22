A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERA

Débora Bello reveló la verdad sobre su separación de Diego Torres: "Fue muy traumático..."

La modelo Débora Bello se refirió al final de su matrimonio con el cantante Diego Torres tras casi 20 años juntos y cómo vivió ese proceso tras varios años.

22 sept 2026, 10:45
Débora Bello reveló la verdad sobre su separación de Diego Torres: Fue muy traumático...

Débora Bello reveló la verdad sobre su separación de Diego Torres: "Fue muy traumático..."

Débora Bello reveló la verdad sobre su separación de Diego Torres: Fue muy traumático...

Débora Bello reveló la verdad sobre su separación de Diego Torres: "Fue muy traumático..."

Débora Bello y Diego Torres estuvieron 17 años juntos y se separaron en 2021 tras casarse en una ceremonia en las playas de Miami justo un año antes del final de la relación.

Lo cierto es que la modelo habló de su vida en Miami en una charla con Maite Peñoñori donde recordó aquella separación del cantante y cómo vivió ese proceso a nivel personal y familiar.

“Una separación obviamente es muy traumática y te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Débora Bello al referirse a aquel particular momento de su vida.

"Hay un momento de tu vida que te replanteas: ¿Qué querés hacer? ¿Cómo empezas? Porque tenés que seguir. No podés decir: bueno, ya está", continuó la modelo.

En la entrevista, Débora Bello recordó sus miedos al enfrentar una nueva etapa en su vida por el final de su relación con Diego Torres y en medio del crecimiento de su hija Nina.

"Fueron muchos años, mi pareja más larga y el papá de mi hija, que te pone todo en otro nivel", dijo.

Débora Bello y su reinvención tras separarse de Diego Torres

Sobre la separación de Diego Torres tras tantos años juntos, Débora Bello analizó cómo afrontó esa situación, los replanteos que hizo y el hecho de seguir adelante con firmeza por su hija.

"Nos pasa a todas las mujeres y en un momento tan vulnerable de tu vida, porque realmente estás así, paralelamente tenés que ser una buena mamá. En un momento que se te derrumba todo, tenés que estar entera para ella", reconoció sobre ese momento.

"En el medio tenés a una persona que depende 100 por ciento de vos. Son lecciones de vida y decís: estas cosas también pasan", comentó la modelo sobre la crianza de su hija Nina mientras afrontaba la separación.

Y reconoció que no esperaba el final de su relación con el cantante: "Yo no la vi venir, la verdad que no", concluyó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Diego Torres

Lo más visto