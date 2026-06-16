El detalle encontrado dentro de la casa que podría explicar la muerte de un padre y sus dos hijos

Los primeros informes forenses establecieron que tanto los niños como su padre murieron por intoxicación con monóxido de carbono. Según explicó el fiscal, la escena hallada dentro de la vivienda indicaría una preparación deliberada para generar una alta concentración del gas tóxico.

2026-06-16NID_286354O_1 El director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, y el fiscal Franco Tassini. (Foto: Gobierno de la provincia de Santa Fe)

“Los menores yacían fallecidos producto de una intoxicación con monóxido de carbono, el cual había sido propagado de forma intencional y deliberada por su padre”, sostuvo Tassini. Los investigadores determinaron que Colombo habría modificado distintos elementos dentro de la casa para favorecer la acumulación del gas y evitar la ventilación.

Además, las aberturas habrían sido selladas para impedir el ingreso de oxígeno y mantener el ambiente completamente cerrado. Uno de los elementos más relevantes de la investigación es una carta hallada dentro del domicilio.

De acuerdo con el fiscal, el escrito fue redactado por Colombo antes de los hechos y describía lo que planeaba hacer. “Anunciaba y adelantaba que iba a atentar contra la vida de sus hijos y luego quitarse la vida”, indicó el funcionario judicial. El contenido del mensaje es ahora una pieza central de la causa y forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Cómo habría ocurrido la tragedia

Según la reconstrucción preliminar, Colombo habría preparado una serie de dispositivos para generar monóxido de carbono dentro de la vivienda. Los investigadores explicaron que utilizó artefactos adaptados para producir combustión sin llama, favoreciendo la liberación del gas tóxico en un ambiente cerrado.

De acuerdo con las pericias realizadas hasta el momento, los niños no presentaban signos de violencia física. Los especialistas consideran que quedaron expuestos al monóxido de carbono, perdieron progresivamente el conocimiento y fallecieron por la intoxicación. Posteriormente, el propio Colombo habría inhalado el mismo gas hasta morir dentro de la vivienda.

Durante la investigación también trascendió que Colombo tenía una restricción de acercamiento hacia su expareja y madre de los niños. La medida había sido dictada tras una denuncia por violencia económica, psicológica y simbólica vinculada a hechos ocurridos en noviembre de 2025.

Sin embargo, la Justicia aclaró que esa restricción no afectaba el vínculo con los menores. Existía un régimen de visitas acordado y Colombo estaba habilitado para compartir tiempo con sus hijos durante los fines de semana.

Qué buscan determinar ahora los investigadores

Aunque la principal hipótesis apunta a un doble homicidio seguido de suicidio, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir cada detalle de lo ocurrido. Entre las medidas ordenadas figura el análisis de una computadora secuestrada en la vivienda.

Los investigadores intentarán establecer si Colombo realizó búsquedas en internet relacionadas con métodos para provocar intoxicaciones por monóxido de carbono. También continúan revisando cámaras de seguridad, teléfonos y otros elementos probatorios para descartar cualquier tipo de participación de terceros.

“Hoy todo demuestra que fue un doble homicidio calificado seguido de suicidio, pero no vamos a descartar ninguna alternativa hasta completar todas las pericias”, explicó el director de Investigación Criminal, Darío Chávez a la prensa.