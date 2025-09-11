Yanina Latorre habló sobre la salud de su mamá, Dora, tras una delicada intervención: "Le sacaron un tumor maligno"

"Le rasparon todo. Está bien, bárbara. Salió, la llevé a la radio conmigo, se fue con Diego a casa y está cuidada", sumó Latorre.

"Mañana le tienen que reconstruir el cuero cabelludo, es una intervención más delicada y larga, y le van a sacar todos los tumores de los brazos y las piernas", cerró la panelista.

A su vez, Yanina Latorre reiteró que su estado de ánimo estaba afectado por la situación de Dora, y manifestó : "Va a estar bien, todos los médicos ven LAM, la trataron re bien. Pero es cansador".

¿Qué edad tiene la mamá de Yanina Latorre?

La madre de Yanina Latorre, Dora Caamaño, cumplió 85 años en junio. Hace unos meses, la señora estuvo en Rumis, el programa donde su nieta, Lola Latorre, es parte.

Allí, contó intimidades sobre la conductora y panelista, y reveló un secreto que sorprendió tanto a la audiencia como a su propia familia.

A la hora de retratarla, su madre abrió su corazón y fue más allá de la imagen que presenta la conductora en sus ciclos: “¿De todas las cosas fuertes que dice Yanina, ¿Cuál fue la que más te impactó?“, le preguntaron, a lo que la invitada contestó: ”Ninguna, ni cuando dijo algo que tuvo con una mujer... Es que también hay un poco de circo. Yanina es un personaje, ella no es así. Siempre fue tímida“, dijo.

Por otro lado, cabe recordar que hace casi dos años, Dora también pasó por un delicado momento de salud. En ese momento, Yanina había relatado que es un pilar fundamental en su vida y su gran ejemplo a seguir, debido a la fortaleza que demostró a lo largo de su vida pese a las diferentes situaciones que pasó.