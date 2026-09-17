Manuel Ibero explotó contra un ex amigo de Gran Hermano: "Sos un rasca olla y mala leche"

En el medio, Manuel puso fin a su relación de varios meses con Lola, y Franco aprovechó la situación para ventajearlo, como se dice en el barrio. Todo comenzó cuando el ex de Zoe le dio like a un video que señalaba a Tomaszeuski y Poggio como “plantas” de Gran Hermano. Franco respondió con un reposteo sobre los likes de Ibero a publicaciones contra Lola y lanzó: “Y bueno, ¿qué se puede esperar? ”, aludiendo al poco respeto que tendría con quien supo ser su novia hasta hace días.

Ante esto, el joven, visiblemente molesto, decidió responderle con dos contundentes posteos en los que no se guardó nada. El ex de Zoe apuntó directamente contra Franco, cuestionó sus actitudes y le dedicó duras palabras, dejando en claro que la buena relación entre ambos quedó definitivamente atrás.

Qué dijo Manuel Ibero contra Franco Poggio

Lejos de dejar pasar la situación, Ibero recogió el guante y realizó una serie de publicaciones en las que apuntó directamente contra Franco. En una de ellas, aclaró primero el motivo de su like y luego fue contundente con su excompañero de reality.

“Le puse like por el video, no por el texto. De Loli no pienso nada de esas cosas que están ahí. En cambio, de vos sí pienso que sos un rasca olla, una planta que te colgás de todos los que salen de la casa para poder tener alguna persona que te banque. Hubieras hecho algo interesante en la casa para ganar relevancia. Falso”, escribió.

Pero eso no fue todo. Manuel también hizo referencia a un episodio que ambos protagonizaron luego del casamiento en el certamen, y en el que también había participado Juanicar: "Y me tenés hinchado las pelotas desde que saliste a victimizarte por todos lados, luego de que hayamos tenido una simple charla en el auto, saliendo del casamiento, en conjunto con @Juanicar2, en la cual vos defendías una cosa y nosotros, otra. Viste un poco de luz y lloraste por todos lados diciendo que te habíamos gritado, bla, bla, cuando no fue así. Tratando de hacer quedar mal a tus amigos por un par de likes en Twitter. Mala leche".