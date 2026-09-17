Manuel Ibero explotó contra un ex amigo de Gran Hermano: "Sos un rasca olla y mala leche"

Terminó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y Solange Abraham se consagró como la gran campeona de una edición atravesada por los conflictos, las estrategias y los fuertes cruces que se dieron tanto dentro de la casa como fuera de ella.
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Manuel Ibero salió al cruce de un ex amigo de Gran Hermano y lo tildó de lo peor tras una serie de posteos en X que se viralizaron.
Terminó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y Solange Abraham se consagró como la gran campeona de una edición atravesada por los conflictos, las estrategias y los fuertes cruces que se dieron tanto dentro de la casa como fuera de ella.
Durante el reality, varios participantes remarcaron que lo que ocurría bajo el techo de Gran Hermano quedaba puertas adentro y que, una vez afuera, existía la posibilidad de recomponer vínculos y conocerse desde otro lugar. Sin embargo, no siempre fue así.
Manuel Ibero construyó su grupo de juego junto a Juanicar, Yipio, Andrea del Boca y Franco Poggio, entre otros. Con este último, además, había compartido buena parte de su estadía y mantuvo un vínculo cercano incluso después de abandonar la competencia. Pero, cuando todo parecía indicar que esa relación continuaría fuera del reality, un gesto inesperado marcó un antes y un después que quebró la amistad.
El novio de Lizardo Ponce decidió mostrar públicamente su apoyo a Solange durante La Noche de Bodas, justamente una de las grandes antagonistas del juego de Ibero. Después de ese momento, se colocaron en veredas opuestas e incluso Poggio estuvo en el banderazo convocado por los solangistas.
En el medio, Manuel puso fin a su relación de varios meses con Lola, y Franco aprovechó la situación para ventajearlo, como se dice en el barrio. Todo comenzó cuando el ex de Zoe le dio like a un video que señalaba a Tomaszeuski y Poggio como “plantas” de Gran Hermano. Franco respondió con un reposteo sobre los likes de Ibero a publicaciones contra Lola y lanzó: “Y bueno, ¿qué se puede esperar? ”, aludiendo al poco respeto que tendría con quien supo ser su novia hasta hace días.
Ante esto, el joven, visiblemente molesto, decidió responderle con dos contundentes posteos en los que no se guardó nada. El ex de Zoe apuntó directamente contra Franco, cuestionó sus actitudes y le dedicó duras palabras, dejando en claro que la buena relación entre ambos quedó definitivamente atrás.
Lejos de dejar pasar la situación, Ibero recogió el guante y realizó una serie de publicaciones en las que apuntó directamente contra Franco. En una de ellas, aclaró primero el motivo de su like y luego fue contundente con su excompañero de reality.
“Le puse like por el video, no por el texto. De Loli no pienso nada de esas cosas que están ahí. En cambio, de vos sí pienso que sos un rasca olla, una planta que te colgás de todos los que salen de la casa para poder tener alguna persona que te banque. Hubieras hecho algo interesante en la casa para ganar relevancia. Falso”, escribió.
Pero eso no fue todo. Manuel también hizo referencia a un episodio que ambos protagonizaron luego del casamiento en el certamen, y en el que también había participado Juanicar: "Y me tenés hinchado las pelotas desde que saliste a victimizarte por todos lados, luego de que hayamos tenido una simple charla en el auto, saliendo del casamiento, en conjunto con @Juanicar2, en la cual vos defendías una cosa y nosotros, otra. Viste un poco de luz y lloraste por todos lados diciendo que te habíamos gritado, bla, bla, cuando no fue así. Tratando de hacer quedar mal a tus amigos por un par de likes en Twitter. Mala leche".